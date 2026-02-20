Andrew Mountbatten-Windsor byl propuštěn, bude však stále předmětem vyšetřování.
Britská policie Andrewa zadržela v souvislosti s odtajněním Epsteinových spisů. Už v minulosti kvůli stykům s finančníkem a sexuálním predátorem přišel o své tituly a musel se odstěhovat ze sídla Royal Lodge. Jeho zatčení však posunulo skandály královské rodiny na zcela novou úroveň.
Podle serveru The New York Times byl Andrew viděn ve čtvrtek 19. února večer, jak opouští policejní vazbu. Zadržen byl podle dostupných informací na několik hodin. Britská policie jej zatkla v den jeho 66. narozenin na statku Wood Farm, domově Mountbatten-Windsora v panství Sandringham ve východní Anglii.
Zadržení a výslech Andrewa Mountbatten-Windsora, kdysi považovaného za statečného válečného hrdinu a oblíbeného syna královny Alžběty II., byl pro monarchii obrovskou ranou. Bylo to poprvé v moderní historii, kdy byl zatčen člen britské královské rodiny. Naposledy se tak stalo v roce 1649, kdy byl Karel I. popraven za zradu během anglické občanské války.
Co na to král?
Karel III. se už k zadržení jeho bratra vyjádřil. Hned v den zatčení Andrewa vydal prohlášení, ve kterém potvrdil, že policii ve vyšetřování podporuje a že stojí o to, aby vše proběhlo dle zákona.
„S nejhlubším znepokojením jsem se dozvěděl o Andrewovi Mountbatten-Windsorovi a podezření z pochybení ve veřejné funkci. Nyní bude následovat úplný, spravedlivý a řádný proces, v jehož rámci bude tato záležitost náležitým způsobem vyšetřena příslušnými orgány. Jak jsem již řekl, mají v tomto ohledu naši plnou a bezvýhradnou podporu a spolupráci. Dovolte mi jasně říci: zákon musí být dodržen,“ uvedl dle BBC.
Králova slova dle britských médií podporují i princ William a Catherine. Karel III. dále prohlásil, že se k situaci nebude dále vyjadřovat, dokud „proces“ neskončí. Podle informací BBC nebyl král o zatčení Andrewa předem informován.
Bývalý princ byl zadržen pro podezření ze zneužití úřední moci. Podle britských médií místní policie stále prohledává sídlo Royal Lodge, kde se Andrew ještě donedávna zdržoval. Sbírání důkazů by dle BBC mělo trvat ještě několik dní.