Český ministr zahraničí se stal nečekanou hvězdou amerických konzervativních médií.
Během panelu o globální bezpečnosti a kulturních hodnotách v Mnichově došlo k ostré výměně názorů mezi Macinkou a Hillary Clinton, o čemž už jsme psali tady. Macinkův výstup se zalíbil nejenom americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ale také Roganovi.
Podcaster celý střet označil za zábavný. Dále také souhlasil s Macinkovým pohledem na gender. Rogan o něm mluvil jako o „československém chlapíkovi“ (Czechoslovakian guy). To na českém internetu vyvolalo vlnu reakcí.
Diskutující se baví nad tím, že Rogan sice obdivuje české politiky, ale žije v geografických reáliích roku 1992. „Joe Rogan je představa hloupého člověka o tom, jak vypadá chytrý chlap,“ glosoval jeden z uživatelů Redditu fakt, že vlivný podcaster nezvládl ani základní zeměpis.
Roganovi je pravděpodobně jedno, jak se náš stát jmenuje nebo jaká je jeho historie. Jde mu jen o to, že mu někdo „potvrdil“ jeho pohled na gender. Pro kritiky*kritičky je smutným paradoxem, že se český politik dostává do hledáčku lidí, kteří o naší zemi nevědí ani ty nejzákladnější geografické údaje.