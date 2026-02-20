Viktor Orbán (Fidesz) je premiérem Maďarska nepřetržitě už od roku 2010. Nyní mu však hrozí, že volby prohraje. Rozhodl se tedy bojovat tvrdě.
V novém dramatickém klipu, který strana Fidesz zveřejnila na Facebooku, vystupuje malá holčička, která se ptá své matky, kdy se domů vrátí otec. V další scéně se však dozvíme, že ten byl mezitím zastřelen na frontě. Vládnoucí strana se tak rozhodla vsadit na politiku strachu a volby se pokusí vyhrát pomocí zastrašování vlastních obyvatelů a obyvatelek.
„Tohle je pouze AI video, ale válka je opravdu hrozná! Peter Magyar nechce, abyste tohle video viděli. Nechce, abyste viděli, jaká je nezvratná tragédie zapojit se do války,“ napsala strana k příspěvku. „Válka je skutečná a tragická. Bruselští politici sami řekli, že se připravují na eskalaci. A Peter Magyar nemůže odmítnout žádosti Bruselu,“ dodala.
Většina uživatelů a uživatelek na internetu video spíše kritizuje či se mu vysmívá, je ale možné, že na spoustu Maďarů a Maďarek může zafungovat. Jak totiž všichni víme, politika strachu je bohužel často velmi účinná. Lidé na sítích také upozorňují na fakt, že Orbán zneužívá i nacistického narativu. Ne přímo, ale uniforma vojáka, který zastřelí maďarského otce malé holčičky, totiž nápadně připomíná ty, které využívalo nacistické Německo během války.
Orbánův oponent v nadcházejících volbách Péter Magyar už stihl reagovat. „Hrát si s dětmi, popravami a strachem – to není politika, to je bezcitná manipulace! Je to odporné, neodpustitelné a hluboce pobuřující,“ napsal a žádal stažení videa.
Důležité volby
Proč se ale Orbán rozhodl k takto kontroverznímu kroku? Odpověď je poměrně jednoduchá. Po více než 15 letech u moci mu totiž hrozí politická porážka. Centralizovaná vláda Fideszu založená na vládní propagandě a kontrole médií i veřejného prostoru by tak mohla skončit. O slovo se totiž přihlásila nová strana, konzervativní Tisza vedená Péterem Magyarem, které se podařilo něco nevídaného. Poprvé od roku 2006 totiž strana Fidesz ztrácí ve volebních průzkumech. A to právě proti Tisze.
Nutno ale podotknout, že Tisza není vyloženě liberální či proevropskou stranou. Někteří politologové ji dokonce označují za spíše „převlečený Fidesz“. I tak by ale vzhledem k historii šlo o velkou změnu v maďarské politice. Orbán se ale samozřejmě svého místa u moci vzdát nechce, proto vsází na předvolební kampaň plnou nenávisti směrem k Ukrajině i Evropské unii.