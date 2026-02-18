Server NaKluky.cz patří mezi největší gay seznamky na českém internetu. Podle nového zjištění magazínu QULT zde však dochází k šokujícím věcem.
Vydírání, zneužívání, fotky nahých nezletilých. Nejen to můžeš podle serveru QULT najít na stránkách NaKluky.cz. QULT kontaktoval i oběti, které o svých hrozivých zážitcích promluvily. Provozovatel seznamky uvádí, že o tom, že by na stránkách docházelo k nelegálním aktivitám, neví. Některé případy už však řeší policie, informuje iRozhlas.
Aby svědectví ověřili, založili si členové redakce QULT falešný profil. Vydávali se za kluka, kterému je 15 let. „Během prvních pár dní jsme dostali přes 200 zpráv,“ uvádí QULT. Ještě horší je fakt, že většinu z nich neodradilo ani to, když členové redakce napsali, že není ani zmíněných 15 let. „Drtivá většina z desítek účtů, kterým jsem sdělil, že mi není 15, ale ve skutečnosti jen 13 let, v chatu nadále pokračovala a velká část z nich navíc konverzaci směřovala k intimitě a sexu nebo zaslání fotografií, včetně těch bez oblečení,“ píše dále server.
Autorovi článku se během psaní podařilo vypátrat i skutečné oběti. Dva muže, kteří byli prostřednictvím seznamky vydíráni, zastrašováni, vylákáni nebo přinuceni k osobnímu setkání, kde následně došlo ke znásilnění. Jednomu bylo v té době 17 a druhému pouze 15 let. „Psali mi, ať jim pošlu nahé fotky, že by mě chtěli ojet za peníze nebo mě mučit, bít a pak se mnou mít sex. Bylo to dost nechutný,“ prozradil Kryštof (jména byla z důvodu ochrany identity změněna).
Predátoři na této gay seznamce využívají strachu a extrémní zranitelnosti, kterou mladí queer lidé pociťují. „Na portál jsem narazil jednoduchým vyhledáváním na Googlu. V té době jsem si v sobě řešil otázky týkající se mé sexuální orientace. Nechtěl jsem si připadat jako černá ovce a chtěl jsem najít lidi, kteří by prožívali něco podobného,“ vysvětlil Lukáš.
Ten zároveň uvedl, že jeden z predátorů využil toho, že Lukáš svou orientaci tajil, a začal jej vydírat. „Hrozil mi, že pokud nepošlu další fotografie a nebudu dělat věci, které po mně chtěl, tak všem prozradí, že jsem gay a rozešle fotky mým rodičům a kamarádům,“ sdělil.
Podle serveru QULT mohou být obětí stovky. Redakci se po zveřejnění textu ozvaly další oběti. Nejstarší případy sahají do roku 2017, ale podle některých indicií tam predátoři operují již od roku 2012. Mezi predátory, které server na seznamce Nakluky.cz identifikoval nebo které popisují oběti, jsou muži napříč sociálními vrstvami, regiony i profesemi.
Co na to provozovatelé?
Správci seznamky byli se situací obeznámeni, nezdá se ale, že by chystaly velké změny. „To, že někdo nahlásí profil a má pocit, že ten profil je predátorský, je strašně fajn, ale to z naší strany nevytváří povinnost takový profil smazat. Predátor je strašně široký pojem a my nemůžeme mazat profily jenom na základě toho, že někdo někoho označí za predátora, tak by se mohlo stát, že by tam žádný profil nezůstal,“ popsal provozovatel Zdeněk Večeřa, kterého QULT kontaktoval. „Pokud mi ukážete profil, který na svém profilu v popisku veřejně píše ‚Jsem predátor a dělám nelegální věci,‘ tak takový profil jsme schopni zablokovat.“
Server uvádí, že na seznamce našel kromě predátorských účtů i dětskou pornografii, nabídky drog, explicitní fotky genitálií na hlavní stránce a dokonce i inzeráty na dětskou prostituci, které podle serveru QULT s nejvyšší pravděpodobností schválil sám správce. „To říkáte vy, že je tam nelegální obsah, já to nevím. Předpokládám, že není. Pokud se o něčem dozvíme, tak to řešíme. Nechtějte po mně, abych měl věšteckou kouli a ještě přemýšlel nad tím, jestli nějaký navenek anonymní profil je nebo není z pohledu zákona závadný. Já tu nejsem od toho, abych toto vyhodnocoval,“ reagoval Večeřa.
Dva případy řeší policie
Redakce queer magazínu QULT zjistila, že policie aktuálně prověřuje minimálně dva konkrétní případy spojené s touto seznamkou. První z nich spadá pod Prahu, druhý policie prověřuje na Moravě. „V jednom jde o podezření ze spáchání trestného činu svádění k pohlavnímu styku v případě dítěte mladšího 15 let. Druhý policie šetří jako trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ píše QULT. Podle serveru je ale možné, že se policisté v minulosti zabývali i dalšími případy.