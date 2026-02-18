Vítěz či vítězka získá dvě letenky do Švédska a ostrov na jeden rok.
Švédská turistická organizace Visit Sweden nabízí možnost stát se správcem jednoho z pěti soukromých ostrovů ve Švédsku na jeden rok. Jedná se o ostrovy Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen a Marsten. Soutěž se jmenuje „Your Swedish Island“ a kromě ostrova získají vítězové*vítězky také letenky pro dvě osoby do Švédska. Informoval o tom portál Euronews.
Nebudeš však skutečným vlastníkem*vlastnicí ostrova a ani si ho nemůžeš přejmenovat, jde jen o dočasné používání na jeden rok. Ostatní lidé mohou během této doby ostrov také zákonně navštívit.
Do soutěže se může přihlásit kdokoliv nad 18 let, kromě miliardářů*miliardářek. Soutěž trvá do 17. dubna 2026. V rámci ní je potřeba nahrát maximálně jednominutové video, proč právě ty si zasloužíš výhru. Přihlásit se může kdokoliv, kdo není rezident nebo obyvatel Švédska, takže i Češi a Češky.