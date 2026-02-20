PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat

Prezidenta vnímá pozitivně 54 procent respondentů a respondentek a téměř 52 procent uvedlo, že by měl kandidovat znovu.
Více než polovina Čechů se domnívá, že současný prezident Petr Pavel by se měl po skončení svého funkčního období ucházet o znovuzvolení. Podle průzkumu, který pro Novinky.cz provedla společnost NMS Market Research, nemá Pavel v současné době žádné silné konkurenty, o nichž by se ve veřejné sféře v souvislosti s prezidentskými volbami hovořilo, píše reportér TASR v Praze.
„V roce 2023 se Petru Pavlovi podařilo získat částečnou podporu voličů současného vládního tábora. Například ho volila většina voličů Motoristů,“ uvedla analytička NMS Tereza Friedrichová, která připomněla situaci před třemi lety. Podle ní je česká společnost v otázce podpory Pavla v současné době více polarizovaná. „Prezident má nicméně šanci oslovit až pětinu vládního tábora a jeho šance na znovuzvolení jsou vysoké,“ poznamenala.
Pavel vs. kandidátka ANO?
Současný premiér Andrej Babiš, který v roce 2023 soupeřil s Pavlem o prezidentský úřad, se v žebříčku popularity potenciálních kandidátů umístil na druhém místě. Pozitivně ho hodnotí 43 procent respondentů. Babiš však nedávno oznámil, že se o tento úřad již nebude ucházet. Rád by, aby vládní koalice navrhla společného kandidáta. Podle Friedrichové by Pavla mohl porazit pouze jako nezávislý kandidát, protože podpora potenciálních kandidátů politických stran – jako je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček – je ve srovnání s podporou Pavla nízká (39 procent).
Babiš také nedávno prohlásil, že Česká republika by „měla prospěch“ z toho, kdyby měla prezidentku. Média začala diskutovat o možné kandidatuře podnikatelky Ivany Tykač, kterou časopis Forbes loni zařadil mezi deset nejvlivnějších žen v České republice. Její manžel vlastní polovinu nakladatelství Mafra a, jak poznamenal server Novinky, sponzoruje také Institut Václava Klause, kde pracoval současný ministr zahraničních věcí a šéf Motoristů Petr Macinka. Podle průzkumu má na ni kladný názor 17 procent respondentů*respondentek, zatímco 55 procent buď nemá názor, nebo ji nezná.
Objevily se však také spekulace o možném záměru Motoristů vyslat do boje o Pražský hrad svého čestného předsedu Filipa Turka, kterého Pavel odmítl jmenovat ministrem. Podle průzkumu má o něm kladný názor 19 procent lidí. Ze všech osobností, které agentura zkoumala, dosáhl nejvyšší míry negativního vnímání – 72 procent.
Průzkumu, který se konal ve dnech 13. až 17. února, se zúčastnilo celkem 1 001 lidí. Pavlův mandát skončí 9. března 2028, volby se pravděpodobně budou konat v lednu.