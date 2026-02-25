Hlavní témata
Katarína Jánošíková
dnes 25. února 2026 v 7:16
Čas čtení 1:08

Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě

Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
Zdroj: Unsplash/JAFAR AHMED/volně k užití (ilustrační foto)

Tým chirurgů z bratislavské NÚDCH dosáhl medicínského průlomu.

Lékaři v Národním ústavu dětských nemocí (NÚDCH) v Bratislavě provedli unikátní zákrok, který nemá v střední a východní Evropě obdoby. Pacientovi s kostním nádorem stehenní kosti operovali postižené místo novou metodou. Zatímco v minulosti museli chirurgové při takovýchto diagnózách nahradit celou stehenní kost včetně kyčelního a kolenního kloubu, díky novému postupu zachránili oba důležité klouby.

Tým odborníků věnoval celé operaci dlouhou přípravu. Ve spolupráci se zahraničními experty naplánovali detailní šablony, které přesně určily místa a sklony řezů. Chirurgové odstranili více než 22 centimetrů kosti postižené nádorem. Při výpočtech se opírali o výsledky CT vyšetření a magnetické rezonance, aby v těle pacienta ponechali dostatek zdravé kosti pro ukotvení titanové náhrady. Lékaři museli postupovat mimořádně přesně, protože i rozdíl několika milimetrů mohl způsobit nestabilitu protézy a zmařit snahu o záchranu kloubů.

Ředitel nemocnice Peter Bartoň vyjádřil nad prací svého týmu velkou spokojenost: „Jsem velmi rád, že naši lékaři přistoupili k novému řešení náročné operace i přes velký respekt před technickou náročností celého nového systému, který je úplně odlišný oproti těm, které používali v minulosti. Pacientovi zachránili oba klouby, má se dobře a končetinu postupně zatěžuje.“

 

Přednosta Ortopedické kliniky Milan Kokavec vysvětlil, v čem spočívala největší výzva: „Pokud se vymění celá endoprotéza - stehenní kost i s kloubovými povrchy, tak je to už předem technicky dané a lékaři na operačním sále už jen ukotví protézu do pánve a bérce. Nový systém vyžaduje mnohem preciznější práci při ukotvení protézy do stehenní kosti. Museli jsme postupovat velmi precizně, jako hodináři.“

Úspěšná rekonstrukce bez recidivy

Lékaři po zákroku potvrdili úspěch i pomocí histologie. Protéza se s kostí spojila správně a pacient už může operovanou nohu postupně zatěžovat. Definitivní výsledky ukázaly, že chirurgové odstranili veškeré nádorové tkáně a čisté okraje řezu minimalizují riziko návratu onemocnění.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
