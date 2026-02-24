„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď

Ilya a Dima jsou dva ruští vojáci, kteří figurují v úryvku z dokumentu BBC The Zero Line: Inside Russia's War.
„Protivník je před tebou, ale tvůj nepřítel je tvůj velitel za tebou,“ říká Dima v úvodu videa. Celé video se zabývá primárně termínem „zero“, volně přeloženo jako vynulovat – ruský vojenský slang pro popravu vlastních vojáků. „Kdokoliv, kdo uteče, vzdá to nebo zahodí zbraň, je zastřelen,“ tvrdí Ilya.
Video je úryvkem dokumentu BBC, který bude mít 24. února premiéru na televizní stanici BBC Two. Vojáci v něm podrobně popisují, jak byli mučeni za to, že odmítli účastnit se útoků, které popisují jako sebevražedné mise. Ruské jednotky tyto útoky nazývají „masovými bouřemi“, protože vlny mužů jsou neúnavně posílány přes frontovou linii, aby se pokusily vyčerpat ukrajinské síly.
Oba vojáci říkají, že byli osobně svědky několika poprav. „Voják odmítl, velitel natáhl zbraň a vystřelil do vzduchu. ‚Půjdeš do první linie?‘ ‚Ne,‘ a velitel ho střelil do hlavy,“ popisuje jednu zkušenost Ilya. „Není to jako ve filmu, žádné drama. Click, clack, bang.“