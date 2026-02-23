Členové kartelu v reakci začali zakládat požáry.
Mexické bezpečnostní síly zabily nejmocnějšího drogového bosse v zemi, Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, známého jako „El Mencho“, informovala v neděli místní média s odkazem na úřady. Tento bývalý policista, za jehož zadržení nabízely USA odměnu 15 milionů dolarů, vedl od roku 2011 drogový kartel Jalisco Nueva Generación (Jalisco nová generace; CJNG). Píše o tom agentura DPA a AP.
Smrt Oseguery potvrdilo i mexické ministerstvo obrany s tím, že cílem operace ve státě Jalisco na západním pobřeží země bylo narkobarona zadržet. Speciální jednotky zabily i šest členů gangu a další dva zadržely. Tři vojáci údajně utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice.
Guvernér státu Jalisco, Pablo Lemus, na sociální síti uvedl, že bezpečnostní síly uskutečnily ve městě Tapalpa operaci, která vyvolala silnou reakci údajných členů gangů. Ti několik hodin blokovali cesty hořícími vozidly v Jaliscu i dalších čtyřech mexických státech. Založení požárů hlásili i v lékárnách či obchodech.
Kartel CJNG patří k nejsilnějším a nejrychleji rostoucím zločineckým organizacím v Mexiku
Náměstek ministra zahraničních věcí USA Christopher Landau blahopřál Mexiku na sociální síti k zabití „jednoho z nejkrvavějších a nejbezohlednějších drogových bossů“. Podle jeho slov jde o dobrou zprávu pro Mexiko, USA, Latinskou Ameriku i celý svět.
Kartel CJNG patří k nejsilnějším a nejrychleji rostoucím zločineckým organizacím v Mexiku. Vláda Spojených států ho vloni v únoru označila za zahraniční teroristickou organizaci. Kartel je známý mimořádným násilím a útoky na armádu, přičemž využívá i drony s výbušninami a pokládá miny.
Oseguerovi, známému také jako „Pán kohoutů“, bylo 59 let. Jeho zločinecký syndikát je podle úřadů nadnárodní organizací s propojeními až v Číně či Austrálii. Kromě výroby fentanylu a metamfetaminů ho obviňují z vydírání, převádění migrantů, krádeže ropy a obchodu se zbraněmi. Podle amerických úřadů patří k hlavním dodavatelům kokainu do USA.