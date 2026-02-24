Čtyři roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu mizí z budov univerzit, úřadů i dalších institucí vlajky a téma války se postupně vytrácí z každodenní pozornosti veřejnosti. Iniciativa #modrazluta to chce změnit.
Agentura WMC/GREY ve spolupráci se Stink Films, na tuto proměnu reaguje iniciativou #modrazluta, kterou spouští 24. února 2026, v den čtvrtého výročí invaze.
„Válka na Ukrajině neskončila, jen jsme se na ni naučili nemyslet. Projekt #modrazluta má za cíl narušit tuto tichou apatii. Nechceme lidi zahltit dalšími prosbami o peníze, ale chceme, aby znovu otevřeli oči a uviděli barvy ukrajinské vlajky v běžném životě kolem sebe,“ vysvětluje Václav Pruner, Art Director z agentury WMC/GREY.
Projekt získal záštitu organizace Člověk v tísni, která dlouhodobě pomáhá přímo na Ukrajině i lidem zasaženým válkou v Česku. Spojení kreativní sféry a neziskového sektoru dodává iniciativě potřebnou váhu a širší společenský kontext.
„Ukrajina a její boj jsou s námi pořád. I ve chvílích, kdy zrovna nesledujeme zprávy. My žijeme své každodenní životy v bezpečném Česku, zatímco na Ukrajině se bojuje i za naši svobodu a bezpečí. Je důležité si to připomínat. Proto jsme podpořili kampaň #modrazluta, která vrací téma Ukrajiny zpět do našeho všedního života,“ dodává Adriana Černá, zástupkyně ředitele mediálního oddělení organizace Člověk v tísni.
Modrá a žlutá jsou stále kolem nás – v ulicích, obchodech i každodenních situacích.
Iniciativa pracuje s principem tzv. Baader-Meinhof fenoménu: jakmile si něčeho začneme vědomě všímat, začneme to vidět častěji.
V období výročí proto iniciativa vyzývá širokou veřejnost, instituce i profesionální fotografy, aby dokumentovali modro-žluté kombinace ve veřejném prostoru a sdíleli je s hashtagem #modrazluta.
1. Vyfoť nebo natoč modro-žlutou kombinaci, kterou uvidíš kolem sebe.
2. Sdílej ji na sociálních sítích s hashtagem #modrazluta.
3. Přesdílej úvodní video, které najdeš na modrazluta.cz.
Společně tak vraťme pozornost tam, kde je stále potřeba.