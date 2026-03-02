Krok Donalda Trumpa nemá podporu na domácí půdě.
Údery Spojených států proti Íránu schvaluje pouze každý čtvrtý Američan*Američanka, zatímco je odmítá méně než polovina, ukázal průzkum agentur Reuters a Ipsos, který byl zveřejněn v neděli. S názorem, že prezident USA Donald Trump je až příliš ochotný používat vojenskou sílu, souhlasí přibližně polovina dotázaných – včetně každého čtvrtého republikána.
Souhlas s americkými útoky, při kterých byl zabit i íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a další vysocí představitelé, vyjádřilo přibližně 27 procent dotázaných Američanů a Američanek. Proti je asi 43 procent a dalších 29 procent uvedlo, že si nejsou jisti. Zhruba devět z deseti respondentů také poznamenalo, že měli alespoň minimální informace o útocích, které začaly v sobotu brzy ráno.
Asi 56 procent občanů USA se také domnívá, že Trump, který v posledních měsících nařídil útoky ve Venezuele, Sýrii a Nigérii, je až příliš nakloněn používat vojenskou sílu k prosazování zájmů USA. Tento názor zastává 87 procent demokratů, 23 procent republikánů a 60 procent lidí, kteří se neidentifikují s žádnou politickou stranou.
Postoje lidí v USA začaly agentury zkoumat po spuštění izraelsko-amerického vojenského zásahu proti Íránu. Na nejnovějším průzkumu se zúčastnilo celkem 1282 dospělých Američanů a Američanek ze všech částí USA, napsala agentura Reuters.
Trump v sobotu při oznámení „rozsáhlých bojových operací“ v Íránu prohlásil, že jejich cílem je „zlikvidovat bezprostřední hrozbu“ ze strany tamního režimu.