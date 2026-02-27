Nález dvou těl dnes oznámila státní policie na síti X. Kontejnery se zde využívají jako sklady. Zatím nic nenaznačuje, že by se jednalo o vraždu.
Dnes ráno zaznamenala jihočeská záchranka hovor, ve kterém volající oznámil nález dvou osob v bezvědomí v lodním kontejneru, které se zde využívají jako sklady. Na místo okamžitě vyjela záchranka i vozidlo s lékařem. Policie o nálezu informovala na X.
„Lékařka po příjezdu u obou již pouze konstatovala smrt, přivolán byl koroner. Případem se zabývá policie, s ohledem na vyšetřování nelze sdělit bližší informace,“ sdělila pro iDNES mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou osob v lodním kontejneru. Kontejnery se zde využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí. #policiejhc pic.twitter.com/SV1fAUY8XN— Policie ČR (@PolicieCZ) February 27, 2026
Podle prvních informací se může jednat o bezdomovce, kteří tam přebývali. Pravděpodobně šlo o nešťastnou náhodu.
„Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí,“ uvedl tiskový mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Případ nechtěl příliš komentovat. Více informací se dozvíme po pitvě.