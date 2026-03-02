V regionu přibývá obětí a zraněných vojáků, zatímco Teherán odmítá jakékoli jednání se Spojenými státy.
Írán pokračuje třetí den v útocích na země Perského zálivu v reakci na rozsáhlé americko-izraelské údery. Výbuchy byly hlášeny v Dubaji, Dauhá, Kuvajtu i Manámě, novináři agentury AFP informovali také o explozích v Jeruzalémě. Od soboty bylo v regionu zasaženo několik civilních cílů včetně letišť, přístavů, obytných budov a hotelů. V Bahrajnu zahynul jeden člověk, celkově si útoky v Perském zálivu vyžádaly nejméně pět obětí.
Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily koordinovaný vojenský zásah proti Íránu, při kterém zabili i nejvyššího vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. Írán následně odpověděl raketovými a dronovými útoky na Izrael a státy regionu, kde se nacházejí americké základny. Americká armáda uvedla, že při operaci zahynuli tři američtí vojáci a další utrpěli zranění. Prezident Donald Trump prohlásil, že útoky budou pokračovat, dokud Washington nedosáhne svých cílů.
🇮🇷🇧🇭 Útok s drony a raketami Íránu v Manámě, Bahrajn. pic.twitter.com/Vwt0XdJl7D— Global News ESP (@GlobalNewsESP) 1. března 2026
Írán odmítá jednání
Teherán zároveň odmítl informace o možných jednáních s USA. Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Laridžání prohlásil, že Írán „nebude jednat se Spojenými státy“ a popřel zprávy o kontaktu s administrativou Donalda Trumpa. Podle něj právě Washington svými kroky „uvedl region do chaosu“ a nyní se obává dalších ztrát amerických vojáků.