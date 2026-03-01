Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR
dnes 1. března 2026 v 12:51
Čas čtení 1:08

Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“

Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Zdroj: TASR/AP

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli prohlásil, že „atentát“ na nejvyššího vůdce Íránské islámské republiky Alího Chameneího a členů jeho rodiny byl spáchán „v cynickém rozporu se všemi normami lidské morálky a mezinárodního práva.“

V prohlášení zveřejněném na webové stránce Kremlu Putin zároveň vyjádřil íránskému prezidentovi Masudu Pezeškijánovi a íránskému lidu soustrast v souvislosti s Chameneího úmrtím.

Aktuální dění na Blízkém východě pokrýváme v článku živě.
1. března 2026 v 9:10 Čas čtení 9:56 ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky

Ruský lídr poznamenal, že v Rusku „se na ajatolláha Chameneího bude vzpomínat jako na vynikajícího státníka, který nesmírně přispěl k rozvoji přátelských rusko-íránských vztahů a pozvedl je na úroveň komplexního strategického partnerství.“

Chameneího smrt íránské úřady potvrdily v neděli. Izraelská armáda v souvislosti s tím informovala, že během sobotních útoků na Írán zasáhla v Teheránu místo, kde se konalo zasedání Rady obrany. Spolu s Chameneím přišlo o život i dalších asi 40 vysoce postavených představitelů íránského režimu.

Vladimir Putin Vladimir Putin. Vladimir Putin Vladimir Putin
Zobrazit galerii
(4)

Vztahy mezi Íránem a Ruskem se v posledních letech výrazně prohloubily a nabyly charakteru strategického partnerství, zejména v oblasti geopolitiky Blízkého východu a vojenské spolupráce. Obě země spojuje odmítavý postoj vůči vlivu Spojených států a jejich spojenců na mezinárodní politické scéně.

10. února 2026 v 11:00 Čas čtení 9:29 Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze

Teherán a Moskva byly během občanské války v Sýrii hlavními podporovateli prezidenta Bašára Asada, přičemž mu poskytovaly vojenskou i politickou podporu.

V oblasti obrany Rusko dodává Íránu zbraňové systémy včetně protivzdušné obrany, zatímco Írán poskytuje Rusku technologie včetně bezpilotních letadel typu Šáhid, které Moskva nasadila ve válce proti Ukrajině.

Obě země se zároveň snaží obcházet západní sankce: Rusko i prostřednictvím tzv. stínové flotily tankerů či hledáním nových odbytišť pro svou ropu a plyn mimo západní trhy.

„Naděje pro íránský lid“

Podle předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyen smrt íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameního vrátila íránskému lidu naději. Důležité je podle ní zajistit, aby si Íránci svou budoucnost nyní formovali sami. Šéfka diplomacie EU Kaja Kallas označila Chameneího zabití za klíčový moment v íránských dějinách. Obě se tak vyjádřily na sociální síti X, informuje TASR.

26. února 2026 v 11:33 Čas čtení 0:57 Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Írán Spojené státy americké (USA) Vladimir Putin
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
1
před 2 hodinami
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
včera v 16:49
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
včera v 16:49
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
1
před 2 hodinami
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
14
22. 2. 2026 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
22. 2. 2026 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
Lifestyle news
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
před 18 minutami
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
před 2 hodinami
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
dnes v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
dnes v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
včera v 16:03
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
včera v 14:41
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
včera v 12:12
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
včera v 07:54
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před 2 dny 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 2 dny
Zahraničí Všechno
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
Sledujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
včera v 13:34
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael
včera v 11:01
AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael
AKTUÁLNĚ: Írán útočí na vojenská zařízení USA v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech
včera v 11:19
AKTUÁLNĚ: Írán útočí na vojenská zařízení USA v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
včera v 17:46
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
Česko Všechno
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
25. 2. 2026 15:15
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před 2 dny
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
Zahraničí Všechno
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
včera v 13:34
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
včera v 11:01
AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 3 dny
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
Sledujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse