Ruský prezident Vladimir Putin v neděli prohlásil, že „atentát“ na nejvyššího vůdce Íránské islámské republiky Alího Chameneího a členů jeho rodiny byl spáchán „v cynickém rozporu se všemi normami lidské morálky a mezinárodního práva.“
V prohlášení zveřejněném na webové stránce Kremlu Putin zároveň vyjádřil íránskému prezidentovi Masudu Pezeškijánovi a íránskému lidu soustrast v souvislosti s Chameneího úmrtím.
Ruský lídr poznamenal, že v Rusku „se na ajatolláha Chameneího bude vzpomínat jako na vynikajícího státníka, který nesmírně přispěl k rozvoji přátelských rusko-íránských vztahů a pozvedl je na úroveň komplexního strategického partnerství.“
Chameneího smrt íránské úřady potvrdily v neděli. Izraelská armáda v souvislosti s tím informovala, že během sobotních útoků na Írán zasáhla v Teheránu místo, kde se konalo zasedání Rady obrany. Spolu s Chameneím přišlo o život i dalších asi 40 vysoce postavených představitelů íránského režimu.
Vztahy mezi Íránem a Ruskem se v posledních letech výrazně prohloubily a nabyly charakteru strategického partnerství, zejména v oblasti geopolitiky Blízkého východu a vojenské spolupráce. Obě země spojuje odmítavý postoj vůči vlivu Spojených států a jejich spojenců na mezinárodní politické scéně.
Teherán a Moskva byly během občanské války v Sýrii hlavními podporovateli prezidenta Bašára Asada, přičemž mu poskytovaly vojenskou i politickou podporu.
V oblasti obrany Rusko dodává Íránu zbraňové systémy včetně protivzdušné obrany, zatímco Írán poskytuje Rusku technologie včetně bezpilotních letadel typu Šáhid, které Moskva nasadila ve válce proti Ukrajině.
Obě země se zároveň snaží obcházet západní sankce: Rusko i prostřednictvím tzv. stínové flotily tankerů či hledáním nových odbytišť pro svou ropu a plyn mimo západní trhy.
„Naděje pro íránský lid“
Podle předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyen smrt íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameního vrátila íránskému lidu naději. Důležité je podle ní zajistit, aby si Íránci svou budoucnost nyní formovali sami. Šéfka diplomacie EU Kaja Kallas označila Chameneího zabití za klíčový moment v íránských dějinách. Obě se tak vyjádřily na sociální síti X, informuje TASR.