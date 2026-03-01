Spojené arabské emiráty (SAE) uvedly, že většina z 137 raket a 209 dronů odpálených na jejich území Íránem byla zničena nebo sestřelena.
Letiště v Dubaji, které patří mezi nejrušnější na světě, je také poškozeno a při „incidentu“ utrpěli zranění čtyři zaměstnanci, uvedlo vedení letiště v sobotu po vlnách íránských raketových útoků.
„Na terminálu Dubai International byly zaznamenány menší škody při incidentu, který byl rychle zvládnut,“ uvedlo letiště ve vyjádření a dodalo: „Díky již zavedeným nouzovým plánům byla většina terminálů předtím evakuována.“
„Ministerstvo informovalo, že je ve vysokém stupni pohotovosti a připravenosti řešit jakékoli hrozby, a že přijímá nezbytná opatření, aby odolávalo všemu, co cíli na narušení bezpečnosti a stability země, a potvrdilo, že bezpečnost občanů, rezidentů a návštěvníků je nejvyšší prioritou,“ uvedlo ministerstvo ve vyjádření zveřejněném na sociální síti X.
Ikonický hotel Burdż al-Arab v Dubaji, běžně označovaný jako jediný sedmihvězdičkový hotel na světě, byl zasažen íránským dronem. pic.twitter.com/5E6yb05LtW— Mateusz Rogala (@rogalaremiza) February 28, 2026
Pokračují další exploze
V neděli ráno byly v městech v Perském zálivu – v Dubaji, Dauhá a Manámě – slyšet nové exploze poté, co Írán spustil další kolo odvety za útoky USA a Izraele. Reportéři AFP zaznamenali exploze ve Spojených arabských emirátech, v Kataru i v Bahrajnu, píše TASR.
Novináři stanice al-Džazíra uvedli, že v Kuvajtu se ozývají sirény poté, co Teherán spustil novou sérii úderů. Z Jordánska zase hlásí, že obranné systémy sestřelily rakety, které vstoupily do vzdušného prostoru nad hlavním městem Ammán i v severních oblastech země.
AFP uvedla, že v neděli ráno bylo po výbuších nad katarským hlavním městem Dauhá vidět hustý černý kouř.