Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 2. března 2026 v 10:58
Čas čtení 0:50

Napětí mezi Íránem a USA zasáhlo i turisty. Několik výletních lodí zůstalo uvězněno v Perském zálivu

Cestující čelí zpřísněným bezpečnostním opatřením a zrušeným letům.

Reakce Teheránu na americko-izraelské letecké útoky na Írán ohrožuje i šest výletních lodí s turisty v Perském zálivu. V neděli (1. března) odpoledne podle německých turistů dopadly dva drony do přístavních skladů v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, několik set metrů od jejich lodi Mein Schiff 4.

Cestující čekali hodiny na letišti

V neděli se Mein Schiff 4 společnosti TUI Cruises měla vydat na zpáteční cestu do Německa. Postižena je i její sesterská loď Mein Schiff 5 v přístavu v katarské Dauhá. Její pasažéři měli ukončit svou plavbu v sobotu a odletět zpět do Německa. Někteří už seděli na svých místech v letadle, které však neodletělo. Podle výpovědí cestujících čekali na letišti přibližně deset hodin, než je večer odvezli zpět na palubu. Jejich zavazadla musela zůstat na letišti.

Útoky na Irán Irán Irán Irán
Na palubě platí přísná bezpečnostní opatření

Na lodi platí rozsáhlá bezpečnostní opatření. Vstup na vnější palubu je zakázán a uvnitř lodi je třeba se vyhýbat oknům, pokud je to možné. Na smartphony cestující dostávají varování od katarské civilní ochrany.

V přístavech uvízlo několik lodí

V přístavech Port Rashid v Dubaji, v Abú Zabí a v Dauhá v současnosti kotví ještě další čtyři výletní lodě – MSC Euribia, Celestyal Discovery, Celestyal Journey a saudskoarabská Aroya. Všechny na místě kotvení zablokovalo uzavření Hormuzského průlivu pro plavbu.

2. března 2026 v 8:14 Čas čtení 0:48 Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Související témata:
Zahraničí Írán Spojené státy americké (USA) Zprávy ze světa
