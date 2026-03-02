Cestující čelí zpřísněným bezpečnostním opatřením a zrušeným letům.
Reakce Teheránu na americko-izraelské letecké útoky na Írán ohrožuje i šest výletních lodí s turisty v Perském zálivu. V neděli (1. března) odpoledne podle německých turistů dopadly dva drony do přístavních skladů v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, několik set metrů od jejich lodi Mein Schiff 4.
Cestující čekali hodiny na letišti
V neděli se Mein Schiff 4 společnosti TUI Cruises měla vydat na zpáteční cestu do Německa. Postižena je i její sesterská loď Mein Schiff 5 v přístavu v katarské Dauhá. Její pasažéři měli ukončit svou plavbu v sobotu a odletět zpět do Německa. Někteří už seděli na svých místech v letadle, které však neodletělo. Podle výpovědí cestujících čekali na letišti přibližně deset hodin, než je večer odvezli zpět na palubu. Jejich zavazadla musela zůstat na letišti.
Na palubě platí přísná bezpečnostní opatření
Na lodi platí rozsáhlá bezpečnostní opatření. Vstup na vnější palubu je zakázán a uvnitř lodi je třeba se vyhýbat oknům, pokud je to možné. Na smartphony cestující dostávají varování od katarské civilní ochrany.
V přístavech uvízlo několik lodí
V přístavech Port Rashid v Dubaji, v Abú Zabí a v Dauhá v současnosti kotví ještě další čtyři výletní lodě – MSC Euribia, Celestyal Discovery, Celestyal Journey a saudskoarabská Aroya. Všechny na místě kotvení zablokovalo uzavření Hormuzského průlivu pro plavbu.