Lucie Novotná
včera 26. února 2026 v 12:45
Čas čtení 1:24

Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí

Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Zdroj: Wikimedia Commons / Michal Klajban / volně k užití

Ačkoli by se Karlův most, jedna z turisticky nejnavštěvovanějších památek hlavního města, mohl zdát jako jasný vítěz, žebříček serveru Time Out má o nejkrásnějším mostě v Praze naprosto jinou představu.

Time Out zveřejnil seznam 19 nejkrásnějších mostů na světě a Karlův most se v něm překvapivě neumístil. Jako jediný zástupce české architektury 15. příčku obsadil železniční most na pražské Výtoni, postavený v roce 1872.

Bezejmenný most

Spojuje břehy řeky Vltavy, Výtoň pod Vyšehradem a Smíchov, a ani není nijak oficiálně pojmenovaný. Díky tomu, že po mostě dlouhém 298 metrů primárně jezdí vlaky, se v mapách nejčastěji označuje prostě jako „železniční“. Propojuje Smíchovské nádraží s Hlavním nádražím.

Přes Výtoňský most vede po každé straně stezka pro pěší nebo cyklisty*cyklistky. Z Výtoňského mostu je krásný výhled i na Pražský hrad v dálce. Z Výtoňského mostu je krásný výhled na Vyšehrad, a to zejména za tmy, kdy je nasvícený. Z Výtoňského mostu je krásný výhled na Vyšehrad.
Turisté o něm nevědí, pokud nezavítají na Náplavku. Na rozdíl od Karlova mostu ho však denně využívaní Pražané, když se potřebují dostat přes řeku. Po každé straně mostu vede stezka pro pěší nebo cyklisty, ze které se mohou kochat výhledy na jedné straně na Baziliku svatého Petra a Pavla na Vyšehradě a na druhé straně na vzdálenější Pražský hrad. 

Místní most zachránili před zbouráním

Před pár lety vedení hlavního města uvažovalo o zbourání Výtoňského železničního mostu z důvodu jeho špatného stavu, dokonce už byla vybrána i podoba plánovaného nově vystaveného mostu místo něj. Místním se toto rozhodnutí však nelíbilo, stávající most mají rádi, a proto vznikaly petice za jeho záchranu. Názor podpořila i organizace UNESCO a památkáři. Praha se tak nakonec v září 2025 rozhodla most jen zrekonstruovat a zachovat jeho současnou, tolik oblíbenou, podobu.

Nejkrásnější most světa nepřežil válku

Úplně nejkrásnějším mostem na světě je podle žebříčku obloukový Starý most v Mostaru, hlavním města Bosny a Hercegoviny, které je po něm i pojmenované. Postavili ho tam již během osmanské éry mezi lety 1557 a 1566 a několik dlouhých staletí se pak tyčil téměř 25 metrů nad řekou Neretvou. Během bosenské války v roce 1993 se bohužel stal terčem útoků, které ho zničily.

Starý most v Mostaru je nejnavštěvovanější památkou v zemi.
Starý most v Mostaru je nejnavštěvovanější památkou v zemi. Zdroj: Unsplash / volně k užití

Za mezinárodní finanční pomoci se ho ale v letech 2001 až 2004 podařilo postavit znovu. UNESCO ho dnes popisuje jako „symbol usmíření, mezinárodní spolupráce a soužití rozmanitých kulturních, etnických a náboženských komunit“.

V TOP pětce nejkrásnějších mostů světa se dále objevuje Double Decker Root Bridge ve státě Meghalaya na severovýchodě Indie, Victoria Falls Bridge u Viktoriiných vodopádů v Zimbabwe, Golden Bridge ve Vietnamu, otevřený teprve v roce 2018, a ikonický newyorský Brooklyn Brigde.

Brooklyn Bridge v New Yorku je podle žebříčku pátým nejkrásnějším mostem světa. V seznamu je i moderní Golden Bridge ve Vietnamu. V seznamu je i zimbabwský Victoria Falls Bridge tyčící se nad vodopády. Double Decker Root Bridge vypadá jak z jiné světa.
