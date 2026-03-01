Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X napsal, že Česko je připraveno ihned vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud se rozhodnou odcestovat a museli se přesunout autobusem.
„Letecký prostor nad Izraelem je uzavřen. Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná. Letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen. Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ uvedl Babiš dále v příspěvku.
Premiér zároveň oznámil, že čeští občané a občanky v zahraničí mohou v případě nouze volat nonstop linku +420 222 420 222. „Sledujte prosím aktuální doporučení a registrujte se v systému DROZD,“ dodal.
Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) jsou k dispozici dva airbusy a osm letadel CASA, uvedla Česká televize.
Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s děním na Blízkém východě zveřejnilo několik doporučení. Lidé by se měli například vyhýbat místům s větší koncentrací lidí, sledovat aktuální dění a mít u sebe doklady totožnosti.