Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
refresher team
dnes 1. března 2026 v 14:37
Čas čtení 0:33

Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X napsal, že Česko je připraveno ihned vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud se rozhodnou odcestovat a museli se přesunout autobusem.

Aktuální dění na Blízkém východě sledujeme v článku živě.

„Letecký prostor nad Izraelem je uzavřen. Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná. Letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen. Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ uvedl Babiš dále v příspěvku.

1. března 2026 v 9:10 Čas čtení 9:56 ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky

Premiér zároveň oznámil, že čeští občané a občanky v zahraničí mohou v případě nouze volat nonstop linku +420 222 420 222. „Sledujte prosím aktuální doporučení a registrujte se v systému DROZD,“ dodal.

Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) jsou k dispozici dva airbusy a osm letadel CASA, uvedla Česká televize.

Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s děním na Blízkém východě zveřejnilo několik doporučení. Lidé by se měli například vyhýbat místům s větší koncentrací lidí, sledovat aktuální dění a mít u sebe doklady totožnosti. 

Doporučení pro Čechy a Češky na Blízkém východě.
Doporučení pro Čechy a Češky na Blízkém východě. Zdroj: MZV ČR / volně k užití
26. února 2026 v 11:33 Čas čtení 0:57 Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Andrej Babiš Írán
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
1
před 2 hodinami
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
včera v 16:49
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
včera v 16:49
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
1
před 2 hodinami
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
14
22. 2. 2026 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
22. 2. 2026 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
Lifestyle news
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
před 19 minutami
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
před 2 hodinami
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
dnes v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
dnes v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
včera v 16:03
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
včera v 14:41
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
včera v 12:12
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
včera v 07:54
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před 2 dny 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 2 dny
Zahraničí Všechno
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
Sledujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
včera v 13:34
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael
včera v 11:01
AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael
AKTUÁLNĚ: Írán útočí na vojenská zařízení USA v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech
včera v 11:19
AKTUÁLNĚ: Írán útočí na vojenská zařízení USA v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
včera v 17:46
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 3 dny
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Česko Všechno
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
25. 2. 2026 15:15
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před 4 dny
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
Zahraničí Všechno
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
včera v 13:34
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
včera v 11:01
AKTUÁLNĚ: Írán v odvetě zaútočil raketami na Izrael

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
dnes v 09:10
ŽIVĚ: Írán slibuje nejzuřivější útočnou operaci v dějinách, Trump a Netanjahu prý ponesou následky
Sledujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse