Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anja Samardžija
včera 25. února 2026 v 15:15
Čas čtení 2:10

Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V Praze se měla konat charitativní akce, na kterou byly pozvány převážně ženy. Ukázalo se ale, že neměly tušení o „kurzu“, který měl na akci probíhat.

Ve středu 25. února se měla konat Prague Charity Night, prezentovaná jako charitativní akce na podporu psích útulků. Na akci byly pozvány desítky mladých žen s nabídkou stát se ambasadorkami projektu. Pozvaným ženám však nebylo sděleno, že ve stejný čas měl na místě probíhat „kurz“ pro muže zaměřený na komunikaci se ženami. Účastníci kurzu si tam své postupy měli vyzkoušet v praxi. Od akce se tak nakonec distancoval i samotný útulek.

Poté, co se zvedla vlna kritiky, jeden z organizátorů akce, kouč Ondřej Němec, na svém Instagramu ve stories uvedl, že došlo k „nedorozumění v komunikaci“, a tak se akce v plánovaném termínu neuskuteční. 

Na Prague Charity Night měla vystupovat mimo jiné i bývalá účastnice Bacheloru Nikola Saňáková, která následně oznámila, že se jí nakonec účastnit nebude. „Asi si myslel, že si to nedohledáme. Má na to veřejně vyhledatelné kurzy, takže to není screen z nějakého chatu. Chtěl z nás udělat blbky,“ vyjádřila se pro Medium.cz.

Nikola Saňáková.
Nikola Saňáková. Zdroj: TV Nova/propagační materiál

„Bude tu více žen než mužů, můžeš si potrénovat konverzaci“

„Pozval jsem modelky, influencerky, fotografy, podnikatele a zajímavé lidi. A teď máš možnost být u toho,“ stálo v pozvánce pro účastníky kurzu, jejíž screenshot začal kolovat na sítích. „Tohle je přesně ten typ high-status prostředí, o kterém se tady bavíme,“ stojí v ní dále.

 

Němec měl lákat muže na ideální příležitost vyzkoušet si své nové znalosti z komunikace. „Proč dává smysl dorazit? Bude tu více žen než mužů – a to úplně mění dynamiku večera. Lidé přicházejí naladění pozitivně – je to charita, ne konkurenční klub. Můžeš si potrénovat konverzaci v bezpečném, společenském prostředí. Můžeš navázat nové kontakty – jak osobní, tak business,“ znělo dále v pozvánce na charitativní akci.

„Krajně neetické a potenciálně i právně problematické“

Akce nakonec byla zrušena poté, co si ženy vzájemně vyměnily informace, které dostaly, a rozhodly se událost bojkotovat. Distancoval se tak i samotný útulek Dogpoint.

„O podobě a skutečném konceptu akce jsme od počátku neměli dostatek relevantních informací. Následně, dle informací, které se k nám dostaly, vyšlo najevo, že účast pozvaných modelek a influencerek měla sloužit jako prostředek pro komerční aktivitu – konkrétně jako součást kurzu seznamování mužů,“ uvedli v příspěvku na Instagramu.

„Zneužívání charitativních projektů k pochybným či netransparentním účelům vnímáme jako krajně neetické a potenciálně i právně problematické,“ dodala organizace.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dogpoint (@utulek_dogpoint)

„Nedorozumění“

Po zrušení akce, kterou označil za nedorozumění, vydal Němec prohlášení na sítích. „Vzhledem k vzniklé situaci a nedorozumění v komunikaci jsme se rozhodli Prague Charity Night v plánovaném termínu neuskutečnit. Všem, kteří zakoupili vstupenky, bude vrácena plná částka prostřednictvím platformy GoOut,“ napsal Němec na Instagramu.

„Děkuji všem, kteří chtěli akci podpořit. Podporu útulků je samozřejmě možné směřovat i formou přímého daru,“ dodal.

Ondřeje Němce jsme kontaktovali s žádostí o vyjádření k celé situaci, zejména k tomu, proč nebyly zúčastněné ženy předem informovány o tom, že během akce měl probíhat kurz pro muže.

 

„Během Prague Charity Night neměl probíhat žádný „kurz pro muže“. Akce byla plánována jako společenský večer s dobročinným přesahem na podporu útulků. V rámci své marketingové komunikace směrem ke své mužské komunitě jsem akci představil z jejich perspektivy, což mohlo vyvolat různé interpretace. Nešlo však o žádnou samostatnou výukovou aktivitu ani utajený program vůči pozvaným hostkám. Vzhledem k vzniklé situaci byla akce zrušena a vstupné vráceno,“ uvedl Němec pro Refresher.

4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
22. února 2026 v 16:31 Čas čtení 0:44 Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
26. února 2026 v 8:09 Čas čtení 1:06 Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 09:57
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
včera v 15:15
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
před hodinou
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
před 2 hodinami
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 dny
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
včera v 09:57
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
včera v 15:15
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže
před 2 dny
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
včera v 10:44
Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc
Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc
před 4 dny
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
14
před 4 dny
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
21. 2. 2026 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 4 dny
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
19. 2. 2026 9:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Lifestyle news
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před hodinou
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
před 3 hodinami
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Softwarový inženýr začal omylem ovládat sedm tisíc robotických vysavačů. Viděl do cizích domácností
včera v 16:59
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
včera v 15:51
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožívá v nové adaptaci Netflixu. Podívej se na první teaser na Pýchu a předsudek
včera v 13:46
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel na něm
včera v 12:06
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
včera v 10:00
Česko Všechno
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 hodinami
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
Ceny nemovitostí v Česku výrazně vzrostly, stejně jako i ceny nájemního bydlení. Uvádí tak nový průzkum České bankovní asociace.
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
před 2 dny
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
Kam poslat cévéčko? Tohle jsou nejoblíbenější zaměstnavatelé roku 2025, vede česká firma
před 3 dny
Kam poslat cévéčko? Tohle jsou nejoblíbenější zaměstnavatelé roku 2025, vede česká firma
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
včera v 16:51
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
před 3 dny
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
před 3 dny
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
Ekonomika Všechno
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 hodinami
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
3. 2. 2026 15:31
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
17. 2. 2026 9:58
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
Zahraničí Všechno
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
včera v 09:57
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
včera v 07:16
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
před 2 dny
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Hostkou pořadu Hlubiny je tentokrát Jana Vítová, která ukazuje, že největší síla pramení z odvahy říct si o pomoc a naučit se k sobě být laskavý.
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse