Mladé ženy byly pozvány na charitativní akci v Praze. Měly být lákadlem pro nezadané muže

V Praze se měla konat charitativní akce, na kterou byly pozvány převážně ženy. Ukázalo se ale, že neměly tušení o „kurzu“, který měl na akci probíhat.
Ve středu 25. února se měla konat Prague Charity Night, prezentovaná jako charitativní akce na podporu psích útulků. Na akci byly pozvány desítky mladých žen s nabídkou stát se ambasadorkami projektu. Pozvaným ženám však nebylo sděleno, že ve stejný čas měl na místě probíhat „kurz“ pro muže zaměřený na komunikaci se ženami. Účastníci kurzu si tam své postupy měli vyzkoušet v praxi. Od akce se tak nakonec distancoval i samotný útulek.
Poté, co se zvedla vlna kritiky, jeden z organizátorů akce, kouč Ondřej Němec, na svém Instagramu ve stories uvedl, že došlo k „nedorozumění v komunikaci“, a tak se akce v plánovaném termínu neuskuteční.
Na Prague Charity Night měla vystupovat mimo jiné i bývalá účastnice Bacheloru Nikola Saňáková, která následně oznámila, že se jí nakonec účastnit nebude. „Asi si myslel, že si to nedohledáme. Má na to veřejně vyhledatelné kurzy, takže to není screen z nějakého chatu. Chtěl z nás udělat blbky,“ vyjádřila se pro Medium.cz.
„Bude tu více žen než mužů, můžeš si potrénovat konverzaci“
„Pozval jsem modelky, influencerky, fotografy, podnikatele a zajímavé lidi. A teď máš možnost být u toho,“ stálo v pozvánce pro účastníky kurzu, jejíž screenshot začal kolovat na sítích. „Tohle je přesně ten typ high-status prostředí, o kterém se tady bavíme,“ stojí v ní dále.
Němec měl lákat muže na ideální příležitost vyzkoušet si své nové znalosti z komunikace. „Proč dává smysl dorazit? Bude tu více žen než mužů – a to úplně mění dynamiku večera. Lidé přicházejí naladění pozitivně – je to charita, ne konkurenční klub. Můžeš si potrénovat konverzaci v bezpečném, společenském prostředí. Můžeš navázat nové kontakty – jak osobní, tak business,“ znělo dále v pozvánce na charitativní akci.
„Krajně neetické a potenciálně i právně problematické“
Akce nakonec byla zrušena poté, co si ženy vzájemně vyměnily informace, které dostaly, a rozhodly se událost bojkotovat. Distancoval se tak i samotný útulek Dogpoint.
„O podobě a skutečném konceptu akce jsme od počátku neměli dostatek relevantních informací. Následně, dle informací, které se k nám dostaly, vyšlo najevo, že účast pozvaných modelek a influencerek měla sloužit jako prostředek pro komerční aktivitu – konkrétně jako součást kurzu seznamování mužů,“ uvedli v příspěvku na Instagramu.
„Zneužívání charitativních projektů k pochybným či netransparentním účelům vnímáme jako krajně neetické a potenciálně i právně problematické,“ dodala organizace.
„Nedorozumění“
Po zrušení akce, kterou označil za nedorozumění, vydal Němec prohlášení na sítích. „Vzhledem k vzniklé situaci a nedorozumění v komunikaci jsme se rozhodli Prague Charity Night v plánovaném termínu neuskutečnit. Všem, kteří zakoupili vstupenky, bude vrácena plná částka prostřednictvím platformy GoOut,“ napsal Němec na Instagramu.
„Děkuji všem, kteří chtěli akci podpořit. Podporu útulků je samozřejmě možné směřovat i formou přímého daru,“ dodal.
Ondřeje Němce jsme kontaktovali s žádostí o vyjádření k celé situaci, zejména k tomu, proč nebyly zúčastněné ženy předem informovány o tom, že během akce měl probíhat kurz pro muže.
„Během Prague Charity Night neměl probíhat žádný „kurz pro muže“. Akce byla plánována jako společenský večer s dobročinným přesahem na podporu útulků. V rámci své marketingové komunikace směrem ke své mužské komunitě jsem akci představil z jejich perspektivy, což mohlo vyvolat různé interpretace. Nešlo však o žádnou samostatnou výukovou aktivitu ani utajený program vůči pozvaným hostkám. Vzhledem k vzniklé situaci byla akce zrušena a vstupné vráceno,“ uvedl Němec pro Refresher.