Prezident USA reagoval na své platformě Truth Social osobním útokem a kritizoval také demokratické političky.
Americký prezident Donald Trump ve středu označil herce Roberta De Nira za „chorého a pomateného“. Jeho vyjádření přišlo poté, co De Niro tento týden vyzval Američany k odporu vůči jeho administrativě.
Trump reagoval na výzvu k odporu vůči jeho administrativě
Hvězda filmů Taxikář či Kmotr je hlasitým kritikem Trumpa. Ke kritice prezidenta využil loni i svůj projev při udělování ceny za celoživotní dílo na filmovém festivalu v Cannes. „Trump pořádně zmátl Roberta De Nira, dalšího chorého a pomateného člověka s – jak se domnívám – extrémně nízkým IQ, který absolutně netuší, co dělá nebo říká – některé z těchto činů jsou vážně TRESTNÉ!“ napsal prezident USA v dlouhém příspěvku na své platformě Truth Social.
Prezident útočil i na demokratické političky
Šéf Bílého domu v zmíněném příspěvku kromě toho zaútočil i na demokratické zákonodárkyně Ilhan Omarovou a Rashidu Tlaibovou. Jeho vyjádření přišlo poté, co De Niro v podcastu odvysílaném toto pondělí zkritizoval prezidenta USA slovy: „Všichni musí držet spolu, abychom se z toho dostali ven a vrátili se na správnou cestu,“ uvedl.
„Příběhem je naše země a Trump ji ničí, a kdo ví, jaké má k tomu důvody, ale je to nemocné,“ řekl 82letý herec v podcastu „The Best People with Nicolle Wallace“. „Lidé musí odolávat, odolávat, odolávat, odolávat, odolávat. To je jediná cesta,“ dodal De Niro.