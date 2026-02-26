Hlavní témata
TASR
dnes 26. února 2026 v 17:36
Čas čtení 0:50

Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“

Prezident USA reagoval na své platformě Truth Social osobním útokem a kritizoval také demokratické političky.

Americký prezident Donald Trump ve středu označil herce Roberta De Nira za „chorého a pomateného“. Jeho vyjádření přišlo poté, co De Niro tento týden vyzval Američany k odporu vůči jeho administrativě.

Trump reagoval na výzvu k odporu vůči jeho administrativě

Hvězda filmů Taxikář či Kmotr je hlasitým kritikem Trumpa. Ke kritice prezidenta využil loni i svůj projev při udělování ceny za celoživotní dílo na filmovém festivalu v Cannes. „Trump pořádně zmátl Roberta De Nira, dalšího chorého a pomateného člověka s – jak se domnívám – extrémně nízkým IQ, který absolutně netuší, co dělá nebo říká – některé z těchto činů jsou vážně TRESTNÉ!“ napsal prezident USA v dlouhém příspěvku na své platformě Truth Social.

Prezident útočil i na demokratické političky

Šéf Bílého domu v zmíněném příspěvku kromě toho zaútočil i na demokratické zákonodárkyně Ilhan Omarovou a Rashidu Tlaibovou. Jeho vyjádření přišlo poté, co De Niro v podcastu odvysílaném toto pondělí zkritizoval prezidenta USA slovy: „Všichni musí držet spolu, abychom se z toho dostali ven a vrátili se na správnou cestu,“ uvedl.

„Příběhem je naše země a Trump ji ničí, a kdo ví, jaké má k tomu důvody, ale je to nemocné,“ řekl 82letý herec v podcastu „The Best People with Nicolle Wallace“. „Lidé musí odolávat, odolávat, odolávat, odolávat, odolávat. To je jediná cesta,“ dodal De Niro. 

Robert De Niro.
Robert De Niro. Zdroj: TASR
