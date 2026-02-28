Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 28. února 2026 v 16:49
Čas čtení 0:22

Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku

Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Zdroj: České dráhy / volně k použití

České dráhy na síti X informovaly o nepříjemném incidentu, který se odehrál v jednom z jejich vlaků.

„Tři podnapilí cestující nám demolovali vlak," sdíleli v příspěvku společně s fotkami rozbitého okénka a střepů i dalšího nepořádku na podlaze vagónu. „A to jen kvůli tomu, že po nich vlakvedoucí chtěla jízdenku," dodali.

Poděkovali policistům, kteří problémové cestující zadrželi. „Tak se jen ptáme - proč?" zakončili příspěvek.

Takto vandalové zdemolovali vlak.
