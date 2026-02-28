České dráhy na síti X informovaly o nepříjemném incidentu, který se odehrál v jednom z jejich vlaků.
„Tři podnapilí cestující nám demolovali vlak,“ sdíleli v příspěvku společně s fotkami rozbitého okénka a střepů i dalšího nepořádku na podlaze vagónu. „A to jen kvůli tomu, že po nich vlakvedoucí chtěla jízdenku,“ dodali.
Poděkovali policistům, kteří problémové cestující zadrželi. „Tak se jen ptáme - proč?“ zakončili příspěvek.
