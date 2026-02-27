Podívej se na aktuální seznam sedmi památek Evropy, které jsou podle odborníků v letošním roce v největším ohrožení.
Europa Nostra zveřejnila seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy pro rok 2026. Jedná se o místa, kterým hrozí zánik nebo nevratné poškození – ať už kvůli zanedbání, nevhodným projektům, válce nebo nedostatku peněz.
Seznam vzniká v rámci programu 7 Most Endangered, který Europa Nostra realizuje spolu s EIB Institute. Každá vybraná památka může získat grant 10 tisíc eur (přibližně 240 tisíc korun) na „první kroky“ k záchraně.
Toto je sedm nejohroženějších památek Evropy (2026)
|Památka
|Země
|Vesnice Katapola a antické město Minoa
|Řecko
|Vodní mlýn Fábri, Feked
|Maďarsko
|Průmyslová hala, Esch-sur-Alzette
|Lucembursko
|Britská kasárna ve Fort Chambray, Gozo
|Malta
|Továrna na střelný prach Vale de Milhaços, Seixal
|Portugalsko
|Reformovaný kostel v Sântămăria, Orlea
|Rumunsko
|Pivovar Weifert’s Brewery, Pančevo
|Srbsko
Program 7 Most Endangered není jen symbolický. Po vyhlášení mají následovat odborné mise a doporučení, která mají pomoci najít řešení s místními úřady a vlastníky – a zároveň přitáhnout pozornost a pomoct s financováním, dokud ještě není pozdě.
