Dominik Pomichal/refresher.sk
dnes 27. února 2026 v 11:54
Čas čtení 0:36

Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození

Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Zdroj: Europa Nostra/propagační materiál

Podívej se na aktuální seznam sedmi památek Evropy, které jsou podle odborníků v letošním roce v největším ohrožení.

Europa Nostra zveřejnila seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy pro rok 2026. Jedná se o místa, kterým hrozí zánik nebo nevratné poškození – ať už kvůli zanedbání, nevhodným projektům, válce nebo nedostatku peněz.

Seznam vzniká v rámci programu 7 Most Endangered, který Europa Nostra realizuje spolu s EIB Institute. Každá vybraná památka může získat grant 10 tisíc eur (přibližně 240 tisíc korun) na „první kroky“ k záchraně.

Toto je sedm nejohroženějších památek Evropy (2026)

Památka Země
Vesnice Katapola a antické město Minoa Řecko
Vodní mlýn Fábri, Feked Maďarsko
Průmyslová hala, Esch-sur-Alzette Lucembursko
Britská kasárna ve Fort Chambray, Gozo Malta
Továrna na střelný prach Vale de Milhaços, Seixal Portugalsko
Reformovaný kostel v Sântămăria, Orlea Rumunsko
Pivovar Weifert’s Brewery, Pančevo Srbsko
 
Program 7 Most Endangered není jen symbolický. Po vyhlášení mají následovat odborné mise a doporučení, která mají pomoci najít řešení s místními úřady a vlastníky – a zároveň přitáhnout pozornost a pomoct s financováním, dokud ještě není pozdě.
 
Vesnice Katapola a starobylé město Minoa (Řecko) Vesnice Katapola a starobylé město Minoa (Řecko) Reformovaný kostel v Sântămăria Orlea (Rumunsko) Reformovaný kostel v Sântămăria Orlea (Rumunsko)
Související témata:
Cestování & Volný čas Zahraničí
