Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anja Samardžija
dnes 2. března 2026 v 12:34
Čas čtení 0:35

Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
Zdroj: Úřad vlády ČR

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady v pondělí ráno uvedl, že pro Čechy a Češky uvázlé na Blízkém východě budou létat armádní letadla.

Vláda vyšle jeden armádní airbus do Šarm aš-Šajchu v Egyptě a ještě jeden další do jordánského Ammánu. Pokud se letouny nepodaří naplnit, volná místa se nabídnou slovenským občanům. Informovaly o tom Novinky.

Irán iran Irán Irán
Zobrazit galerii
(4)

„Vysíláme jeden airbus do Šarm aš-Šajchu, pošleme ještě další casu,“ uvedl premiér Andrej Babiš na bezpečnostní radě v pondělí ráno. Ta se měla týkat americko-izraelských útoků na Írán. Do ománského Maskatu navíc poletí čtyři letouny Smartwings a nejnebezpečnější destinace je podle premiéra v Dubaji, kde se zároveň nachází i nejvíce lidí.

1. března 2026 v 9:10 Čas čtení 12:24 ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci

„Máme připravené letadlo, které je připravené odletět do dvou hodin do Egypta,“ uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Mělo by vyzvednout 79 lidí, kteří do země míří autobusem z Izraele. Druhý airbus, mířící do Jordánska, poletí odpoledne.

„S tím, že dnes (v pondělí) by měli přiletět slovenským vládním speciálem asi čtyři občané z Jordánska. Pak to letadlo, které se vrátí z Egypta, můžeme poslat do Ománu,“ dodal.

26. února 2026 v 8:09 Čas čtení 1:06 Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
1. března 2026 v 8:58 Čas čtení 1:23 V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
28. února 2026 v 16:49 Čas čtení 0:22 Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Andrej Babiš Írán
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
před 46 minutami
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před hodinou
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 14:37
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
1
včera v 12:51
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
dnes v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
včera v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
22. 2. 2026 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
před 2 dny
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Lifestyle news
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
před 30 minutami
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
před hodinou
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
před 3 hodinami
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
před 3 hodinami
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
včera v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
včera v 13:13
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
včera v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
včera v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
před 2 dny
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 2 dny
Česko Všechno
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před 46 minutami
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
K nehodě došlo krátce po 10:15 ráno.
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
před 3 dny
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 2 dny
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
„Některým sousedům cinkaly v policích skleničky.“ Příbramsko v noci zasáhlo zemětřesení
před 3 dny
„Některým sousedům cinkaly v policích skleničky.“ Příbramsko v noci zasáhlo zemětřesení
Brněnská základka dětem znovu povolila tepláky a crop topy. Kontroverzní zákaz už neplatí
před 3 dny
Brněnská základka dětem znovu povolila tepláky a crop topy. Kontroverzní zákaz už neplatí
Česko Všechno
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před 46 minutami
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před hodinou
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
Zahraničí Všechno
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
dnes v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
dnes v 07:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
dnes v 07:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do pátého roku a lživých narativů, které ji mají za úkol ospravedlnit, stále přibývá.
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Více
Domů
Sdílet
Diskuse