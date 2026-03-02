Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady v pondělí ráno uvedl, že pro Čechy a Češky uvázlé na Blízkém východě budou létat armádní letadla.
Vláda vyšle jeden armádní airbus do Šarm aš-Šajchu v Egyptě a ještě jeden další do jordánského Ammánu. Pokud se letouny nepodaří naplnit, volná místa se nabídnou slovenským občanům. Informovaly o tom Novinky.
„Vysíláme jeden airbus do Šarm aš-Šajchu, pošleme ještě další casu,“ uvedl premiér Andrej Babiš na bezpečnostní radě v pondělí ráno. Ta se měla týkat americko-izraelských útoků na Írán. Do ománského Maskatu navíc poletí čtyři letouny Smartwings a nejnebezpečnější destinace je podle premiéra v Dubaji, kde se zároveň nachází i nejvíce lidí.
„Máme připravené letadlo, které je připravené odletět do dvou hodin do Egypta,“ uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Mělo by vyzvednout 79 lidí, kteří do země míří autobusem z Izraele. Druhý airbus, mířící do Jordánska, poletí odpoledne.
„S tím, že dnes (v pondělí) by měli přiletět slovenským vládním speciálem asi čtyři občané z Jordánska. Pak to letadlo, které se vrátí z Egypta, můžeme poslat do Ománu,“ dodal.