K nehodě došlo krátce po 10:15 ráno.
Podle mluvčího policie Jana Daňka žena skočila pod metro úmyslně. „Vypadá to tedy na sebevraždu,“ uvedl. Podle mluvčího záchranky Karla Kirse se jednalo o přibližně 65letou ženu.
Omezení se týkalo stanic mezi zastávkami Florenc a Pražského povstání v obou směrech a mezi stanicemi byly zavedeny náhradní autobusy. Kvůli posílení spojení vyjela také tramvajová linka 24 ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce po trase Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – Vozovna Pankrác.
Provoz metra byl obnoven ve 12:08.
