V sobotu končí únor, a jak to vypadá podle předpovědi, s ním končí i zimní počasí.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu hlásí, že o víkendu bude krásně.
V pátek nás čeká polojasný až jasný den, místy se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, četněji v severozápadní polovině Čech. Tam se ojediněle udrží po celý den.
Kabát odlož jen odpoledne, ráno bude stále zima
Nejvyšší teploty na konci pracovního týdne dosáhnou 12 až 16 stupňů Celsia a výjimečně bude tepleji v Čechách než na Moravě, kde se ručička teploměru podle meteorologů zastaví na 10 stupních, v 1000 metrech na horách pak na 11 stupních, a v Jeseníkách a Beskydech na zhruba osmi stupních.
I v sobotu se těš na polojasno až jasno, zpočátku dne může být místy nízká oblačnost nebo mlhy, a to také mrznoucí. Později večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. V noci teploty klesnou na pět stupňů až jeden stupeň, pokud se uklidní vítr, tak až na minus dva stupně. Přes den bude ale opět velmi teplo, 10 až 15 stupňů, jen při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem osmi stupňů.
Během druhého víkendového dne nás čeká opět polojasno až skoro jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo, tentokrát ojediněle i se slabým deštěm nebo přeháňkami a ráno mlhami.
Noci nadále přinesou mrazíky
V noci na neděli se znovu ochladí na teploty pod nulou, konkrétně meteorologové předpovídají až minus jeden stupeň. Přes den se ale teploty vyšplhají na sedm až 12 stupňů. Připrav se tedy na klasické jarní počasí, kdy je v noci a ráno zima a mrzneš v zimním kabátu, ale odpoledne je ti naopak vedro a jdeš pomalu v tričku.
Denní teploty by se měly držet nad 10 stupni i v průběhu následujícího týdne, jaro tedy nevydrží jen přes víkend, ale snad i dále.