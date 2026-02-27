Základní škola Sirotkova v Brně zmírnila kontroverzní pravidla oblékání.
ZŠ Sirotkova zmírnila kontroverzní pravidla oblékání, která zakazovala například nosit tepláky nebo crop topy. Nově do případu zasáhla Česká školní inspekce, která původní zákaz označila za protiprávní. Informoval o tom iRozhlas.
Podle ředitele školy stál za původním rozhodnutím cíl připravit děti na dospělý život. „Chceme děti chystat na budoucí život. Naučit je, jakým způsobem se mají oblékat v určitých situacích,“ vyjádřil se tehdy ředitel Dan Jedlička k pravidlům zakazujícím tepláky či odhalená břicha a ramena.
Žáci a žákyně se k pravidlům postavili kriticky. „Když se nesmí nosit třeba velký výstřih, to je v pohodě, ale nemuselo by to být tak přísné. Například u tepláků není problém, když jsou rovného střihu, jsou pohodlné,“ uvedla žákyně Ema Látalová.
Nová verze školního řádu je výrazně obecnější. „Škola podporuje kultivované, důstojné a bezpečné prostředí, které napomáhá vzdělávání a pozitivním vztahům mezi žáky a zaměstnanci školy. V tomto smyslu škola doporučuje, aby žáci chodili do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni s ohledem na dobré mravy, roční období a školní prostředí,“ píše se ve školním řádu o kultuře oblečení ve škole.
Ředitel školy vysvětlil, že cílem úpravy je, aby pravidla měla doporučující, nikoli zakazující charakter. Původně totiž škola kontrolovala oblečení u vstupu a nevhodně oblečené žáky posílala domů, což vyvolalo nelibost některých rodičů a dětí.