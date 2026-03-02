Které školy v Praze a zbytku Česka byly nejžádanější v roce 2025? Podívej se na žebříček i na aktuální data, která ukazují, jak se mění zájem studentů a studentek.
Žebříček deseti nejžádanějších škol v Praze a zbytku Česka, o kterém informoval web To dáš, vychází ze statistik za loňský rok, pro letošek se teprve sbírají data. Výsledky se opírají o to, jaké školy obdržely největší počet přihlášek s první prioritou.
Podle zatím dostupných statistik Cermatu jsme se však dozvěděli, že oproti minulému roku se letos méně studentů a studentek uchází o čtyřleté obory. Zajímavý je pak nárůst u Středních odborných učilišť (SOU) s maturitou a lyceí.
V rámci oborů mají žáci a žákyně největší zájem o gymnázium, což se ve srovnání s předchozími roky nemění. Potíž ale stále vězí v tom, že v hlavním městě kapacita státních gymnázií nedostačuje. Z analýzy pak vychází, že už mládež nejeví tolik zájem o obor informační technologie.
Teď už se ale podívej, které školy v Praze a zbytku Česka patří mezi nejžádanější.
10 škol s největším přetlakem v Česku
|Obec
|Škola
|Zřizovatel
|Obor
|Kapacita
|Přihlášek priorita 1
|Přihlášek celkem
|Berou každého
|Moravská Třebová
|Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany, Jevíčská 937, Moravská Třebová
|veřejné / státní
|Vojenské lyceum
|96
|272
|332
|2,8
|Hradec Králové
|Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové
|veřejné / státní
|Gymnázium
|150
|269
|360
|1,8.
|Holešov
|Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV, Zlínská 991, Holešov
|veřejné / státní
|Bezpečnostně právní činnost
|120
|253
|370
|2,1.
|Brno
|Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 1855, Brno
|veřejné / státní
|Stavebnictví
|120
|212
|372
|1,8.
|Brno
|SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská, Vranovská 1364, Brno
|veřejné / státní
|Gymnázium
|120
|211
|491
|1,8.
|Brno
|Gymnázium, Křenová 304, Brno
|veřejné / státní
|Gymnázium
|90
|202
|341
|2,2.
|Kroměříž
|Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, Kroměříž
|veřejné / státní
|Veterinářství
|90
|186
|291
|2,1.
|Malé Svatoňovice
|Bezpečnostně právní akademie, stř. škola, 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice
|soukromé
|Bezpečnostně právní činnost
|119
|184
|368
|1,5.
|Teplice
|Gymnázium, Čs. dobrovolců 530, Teplice
|veřejné / státní
|Gymnázium
|168
|179
|291
|1,1.
|Brno
|Střední zdravotnická škola, Jaselská 190, Brno
|veřejné / státní
|Praktická sestra
|120
|177
|413
|1,5