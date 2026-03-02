Hlavní témata
Ella Petrová
dnes 2. března 2026 v 15:58
Čas čtení 1:55

ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Které školy v Praze a zbytku Česka byly nejžádanější v roce 2025? Podívej se na žebříček i na aktuální data, která ukazují, jak se mění zájem studentů a studentek.

Žebříček deseti nejžádanějších škol v Praze a zbytku Česka, o kterém informoval web To dáš, vychází ze statistik za loňský rok, pro letošek se teprve sbírají data. Výsledky se opírají o to, jaké školy obdržely největší počet přihlášek s první prioritou.

Podle zatím dostupných statistik Cermatu jsme se však dozvěděli, že oproti minulému roku se letos méně studentů a studentek uchází o čtyřleté obory. Zajímavý je pak nárůst u Středních odborných učilišť (SOU) s maturitou a lyceí. 

V rámci oborů mají žáci a žákyně největší zájem o gymnázium, což se ve srovnání s předchozími roky nemění. Potíž ale stále vězí v tom, že v hlavním městě kapacita státních gymnázií nedostačuje. Z analýzy pak vychází, že už mládež nejeví tolik zájem o obor informační technologie.

Teď už se ale podívej, které školy v Praze a zbytku Česka patří mezi nejžádanější.

10 škol s největším přetlakem v Česku

Obec Škola Zřizovatel Obor Kapacita Přihlášek priorita 1 Přihlášek celkem Berou každého
Moravská Třebová Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany, Jevíčská 937, Moravská Třebová veřejné / státní Vojenské lyceum 96 272 332 2,8
Hradec Králové Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové veřejné / státní Gymnázium 150 269 360 1,8.
Holešov Vyšší polic.škola a Střed.polic.škola MV, Zlínská 991, Holešov veřejné / státní Bezpečnostně právní činnost 120 253 370 2,1.
Brno Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 1855, Brno veřejné / státní Stavebnictví 120 212 372 1,8.
Brno SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská, Vranovská 1364, Brno veřejné / státní Gymnázium 120 211 491 1,8.
Brno Gymnázium, Křenová 304, Brno veřejné / státní Gymnázium 90 202 341 2,2.
Kroměříž Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, Kroměříž veřejné / státní Veterinářství 90 186 291 2,1.
Malé Svatoňovice Bezpečnostně právní akademie, stř. škola, 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice soukromé Bezpečnostně právní činnost 119 184 368 1,5.
Teplice Gymnázium, Čs. dobrovolců 530, Teplice veřejné / státní Gymnázium 168 179 291 1,1.
Brno Střední zdravotnická škola, Jaselská 190, Brno veřejné / státní Praktická sestra 120 177 413 1,5

10 škol s největším přetlakem v Praze

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
