Můžeme se těšit na stabilní počasí v podobě nadprůměrně vysokých teplot.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval, že slunečné počasí, které přes víkend přechodně narušily mlhy, bude pokračovat. Tento týden proto nemáme očekávat žádné výkyvy počasí.
„Můžeme se těšit na stabilní, slunečné a nadprůměrně teplé počasí. Ráno se ale budou vyskytovat mlhy, s větší pravděpodobností v Čechách. Ty by se měly během dopoledne rozpouštět, ojediněle se však mohou udržet po celý den. Na většině území však bude po celý týden převažovat jasná nebo polojasná obloha,“ uvádí ČHMÚ.
Dnes ráno se ochladilo a teploty klesly až na bod mrazu, během dne má však přijít oteplení. A v dalších dnech už výkyvy nezaznamenáme. „Odpolední teploty se budou pohybovat kolem příjemných 13 stupňů s tím, že pondělí by mělo být o něco chladnější,“ vysvětlují meteorologové. Celý týden má být podle nich jasno nebo polojasno.
O víkendu se mají teploty podle aktuální předpovědi vyšplhat až na 16 stupňů. Na podobně vysoké teploty by pak měl navázat i začátek příštího týdne.