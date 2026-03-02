Hlavní témata
Ella Petrová
dnes 2. března 2026 v 14:48
Čas čtení 0:49

PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká

PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
Zdroj: Unsplash/Kitera Dent/volně k užití

Můžeme se těšit na stabilní počasí v podobě nadprůměrně vysokých teplot.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval, že slunečné počasí, které přes víkend přechodně narušily mlhy, bude pokračovat. Tento týden proto nemáme očekávat žádné výkyvy počasí. 

2. března 2026 v 12:34 Čas čtení 0:35 Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu

„Můžeme se těšit na stabilní, slunečné a nadprůměrně teplé počasí. Ráno se ale budou vyskytovat mlhy, s větší pravděpodobností v Čechách. Ty by se měly během dopoledne rozpouštět, ojediněle se však mohou udržet po celý den. Na většině území však bude po celý týden převažovat jasná nebo polojasná obloha,“ uvádí ČHMÚ.


Dnes ráno se ochladilo a teploty klesly až na bod mrazu, během dne má však přijít oteplení. A v dalších dnech už výkyvy nezaznamenáme. „Odpolední teploty se budou pohybovat kolem příjemných 13 stupňů s tím, že pondělí by mělo být o něco chladnější,“ vysvětlují meteorologové. Celý týden má být podle nich jasno nebo polojasno.

O víkendu se mají teploty podle aktuální předpovědi vyšplhat až na 16 stupňů. Na podobně vysoké teploty by pak měl navázat i začátek příštího týdne.

1. března 2026 v 8:58 Čas čtení 1:23 V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
26. února 2026 v 8:09 Čas čtení 1:06 Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
Související témata:
Česko Předpověď počasí
VIDEO: Konečně je tady trailer na Scary Movie 6! Vrací se oblíbené postavy, připrav se i na pořádnou dávku bizarností
před 3 hodinami
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
dnes v 17:02
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
dnes v 16:29
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
dnes v 13:41
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
dnes v 12:57
VIDEO: „Kde je učitel Majer?“ Bastardi 5 mají venku nový trailer, film už brzy přijde do kin
dnes v 11:01
ACTOR AWARDS 2026: Podívej se na seznam vítězů a vítězek. Mezi herci exceluje Michael B. Jordan
dnes v 10:20
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
včera v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
včera v 13:13
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
dnes v 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
Které školy v Praze a zbytku Česka byly nejžádanější v roce 2025? Podívej se na žebříček i na aktuální data, která ukazují, jak se mění zájem studentů a studentek.
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Zákaz mobilů ve školách nezlepší studijní výsledky, ukazuje výzkum Masarykovy univerzity
před 2 dny
Zákaz mobilů ve školách nezlepší studijní výsledky, ukazuje výzkum Masarykovy univerzity
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 2 dny
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Brněnská základka dětem znovu povolila tepláky a crop topy. Kontroverzní zákaz už neplatí
před 3 dny
Brněnská základka dětem znovu povolila tepláky a crop topy. Kontroverzní zákaz už neplatí
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
před 3 dny
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
dnes v 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
dnes v 14:48
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1
včera v 12:51
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
včera v 10:23
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
26. 2. 2026 17:36
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“

