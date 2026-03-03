Věděl*a jsi, že tvůj starý mobil je v podstatě malý zlatý důl? Zatímco světová produkce elektroodpadu raketově roste, české děti se učí, jak z „vysloužilců“ udělat cenné zdroje. Právě teď startuje další ročník unikátní soutěže Ekoedu.
České školy mají od března jasný cíl, chtějí ukázat, že stará elektronika nepatří do běžného koše. Společnost REMA Systém vyhlásila nový ročník soutěže Ekoedu, která mění pohled mladé generace na to, co považujeme za odpad.
Proč na tom záleží? Čísla mluví jasně
Situace s elektroodpadem začíná být kritická. Podle aktuálních zpráv (Global E-waste Monitor 2024) nás v roce 2030 čeká až 82 milionů tun vyhozené elektroniky ročně. Recyklovat se daří zatím jen pětinu.
„Nejde jen o to vysbírat co nejvíc spotřebičů. Chceme žákům ukázat, že notebook nebo telefon v sobě skrývají železo, hliník, měď, ale i drahé kovy,“ vysvětluje Denisa Krumlová z REMA Systém. Právě tyto materiály můžeme díky recyklaci vrátit do oběhu a šetřit tak přírodu před další drancující těžbou.
Jak soutěž probíhá?
Školy se mohou hlásit od 2. března do 16. října. Bojuje se ve třech kategoriích. První jsou mateřské a základní školy (do 99 žáků*žaček), dále mateřské a základní školy (nad 100 žáků*žaček). Poslední kategorií jsou střední a vysoké školy.
Princip je prostý, čím víc se toho vybere, tím lépe. A motivace je lákavá. Kromě dobrého pocitu čekají na vítěze zážitkové exkurze přímo do recyklačních center PRAKTIK system a moderní elektronika od Vodafonu.
Ekoedu není jen o plnění kontejnerů. Učitelé mají k dispozici certifikovaný vzdělávací program „Odpad není k zahození“. Ten nabízí pracovní listy a metodiky šité na míru všem od malých dětí ve školkách až po maturanty*maturantky. Cílem je, aby si děti správné návyky odnesly domů a naučily třídit i své rodiče.
Inspirace od loňských šampionů
Laťka je nastavena vysoko. V loňském roce se absolutním vítězem stala ZŠ a MŠ Stará Červená Voda. Tato malá škola dokázala nasbírat neuvěřitelných 6,3 tuny elektroodpadu. V přepočtu to znamená zhruba 212 kilogramů na jednoho žáka*žákyni.
Celkově se loni díky českým školám podařilo k recyklaci odevzdat přes 30 tun starých spotřebičů.