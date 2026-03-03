AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním

Napětí mezi serverem Seznam a staronovým premiérem se definitivně přesunulo z tiskových konferencí k žalobě.
Babiš tvrdí, že díky kyperské mateřské společnosti Helifreak Limited se Seznam vyhnul zaplacení 900 milionů korun při výplatě šestimiliardové dividendy. Seznam označuje tato tvrzení za čistou dezinformaci. Argumentuje tím, že Seznam.cz stabilně patří mezi TOP 100 plátců daní v ČR a veškeré operace jsou v souladu s českým i evropským právem.
Žaloba se ale netýká jen daní. Seznam se ohrazuje proti premiérově rétorice, která systematicky diskredituje práci jeho novinářů*novinářek. Pod palbou se pravidelně ocitají Seznam Zprávy, Novinky.cz a Deník Právo. Babiš tyto redakce na vládních brífincích běžně tituluje jako „lháře a manipulátory“, kteří proti němu vedou kampaň.
„Tyto výroky překročily hranici politické kritiky a staly se přímým útokem na obchodní zájmy a bezpečnost zaměstnanců*zaměstnankyň firmy,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová pro deník Respekt.