Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže

V reakci na americko-izraelský útok na Írán začaly na X trendovat zajímavá zvolání. Jeden z nejzajímavějších byl bezpochyby #SendBarron, nabádající prezidenta Spojených států, aby do války poslal svého nejmladšího syna – Barrona Trumpa.
„Proč neprokázat vlastenectví a obětavost rodiny Trumpů tím, že pošlou Barrona bojovat proti Íránu,“ zní z příspěvků na X. Nebo: „#SendBarron. Určitě by to vyslalo signál solidarity s našimi vojáky a vděčnosti za oběti, které každý den přinášejí.“
Podporu získali i stránkou DraftBaronTrump.com, která dodává celému hnutí skoro až oficiální punc. Stránka, která vykresluje Barrona se svatozáří, otevírá citací: „Amerika je silná, protože její vůdci jsou silní. Prezident Trump to dokazuje každý den. Jeho syn Barron je samozřejmě více než připraven bránit zemi, kterou jeho otec tak odvážně vede. Služba je čest. Síla se dědí. Dog Bless Barron.“
Člověka satira kopne do obličeje s poslední větou a při otevření odkazu „More Websites“ zjistí, že za ní stojí Toby Morton, bývalý tvůrce seriálu South Park a nyní tvůrce „antifašistických webových stránek“. Je to právě on, kdo si také zaregistroval doménu TrumpKennedyCenter.org po přidání Trumpova jména na Kennedyho centrum. Nyní webová stránka, která se tváří před otevřením velice seriózně, zobrazuje pouze Donalda Trumpa po boku Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwell.
Jestli ale Trumpovi probírají tématiku Barronovy vojenské služby, se pravděpodobně nedozvíme. Odpověď přišla dříve, než to mohli v Bílém domě zaregistrovat.
Barron Trump měří něco málo přes šest stop a devět palců v osvoboditelských jednotkách (což je v přepočtu něco málo přes dva metry) a to ho činí moc vysokým pro armádu. Aby byla zajištěna bezpečnost a „kompatibilita s vojenským vybavením“, Barron nemůže kvůli své nadměrné výšce do Armády Spojených států narukovat. Kvůli stísněnosti obrněných vozidel i letadel stanovila americká armáda maximální výšku vojáků na šest stop osm palců.
Dobrá výmluva, co? Holt, jako obvykle, jablko nepadlo daleko od stromu.