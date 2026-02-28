Výzkumný tým IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně analyzoval data ze 21 zemí včetně Česka. Vědce zajímal vztah používání mobilů ve školách nejen ke studijním výsledkům, ale také ke kyberšikaně, online závislosti a duševní pohodě.
Ze studie vyplývá, že plošné zákazy mobilů ve školách nefungují a nenabízejí tedy univerzální řešení.
„Žáci jsou sice méně rozptylováni,“ informuje Masarykova univerzita o benefitech zákazu, „na druhé straně se napříč zeměmi ukazuje, že se zákazem roste nekázeň ve třídách, což vede k horším výsledkům v matematice,“ poukazuje i na jeho negativa.
„Zdá se, že pozitivní a negativní dopady tohoto kroku na výsledky žáků se vzájemně vyrušují,” vysvětluje jeden z autorů studie Libor Juhaňák z týmu IRTIS. Zákaz mobilů ve školách podle něj nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků.
Nemá ani zásadní vliv na další aspekty. „Děti ve školách se zákazem mobilů měly stejnou nebo podobnou míru symptomů online závislosti i podobnou míru zkušeností s kyberšikanou jako děti ve školách bez zákazu,” doplňuje další z autorů Ivan Černický.
Děti ani vědci zákaz nechtějí
Data z loňské české vlny šetření EU Kids Online ukazují, že na prvním stupni se zákazem mobilů ve školách souhlasí nadpoloviční většina dětí, v posledních ročnících základních škol už jen méně než třetina.
Vědci plošný zákaz nedoporučují. „Místo jednoduchých plošných řešení doporučujeme věnovat pozornost tomu, jak školní pravidla týkající se používání mobilů ve škole ovlivňují chování žáků a atmosféru ve třídě,” vysvětlil Juhaňák. Důležitou roli samozřejmě hrají rodiče a to, jestli a jakým způsobem o používání mobilů a rizik s tím spojených se svými dětmi mluví.