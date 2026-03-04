Modžtabá Chameneí je podle agentury Reuters íránským vedením považován za potenciálního nového nejvyššího duchovního vůdce.
Syn íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího a jeho potenciální nástupce, Modžtabá, přežil americko-izraelské útoky. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své íránské zdroje.
Modžtabá Chameneí je podle agentury Reuters íránským vedením považován za potenciálního nového nejvyššího duchovního vůdce. Druhému nejstaršímu synovi zesnulého Alího Chameneího je 56 let.
Chameneí vedl islámskou republiku od roku 1989. Zahynul při izraelském leteckém útoku ráno 28. února, prakticky hned na začátku společné americko-izraelské vojenské operace proti Íránu.
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
26. února 2026 v 11:33 Čas čtení 0:57 Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky