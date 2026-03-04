Podle tureckého ministerstva obrany si incident nevyžádal žádné oběti ani zranění.
Turecké ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středomoří sestřelily balistickou raketu vypálenou z území Íránu ještě předtím, než vletěla do tureckého vzdušného prostoru.
Střela přeletěla přes vzdušné prostory Iráku a Sýrie. „Balistická raketa odpálená z Íránu... byla včas zneškodněna prostředky protivzdušné a protiraketové obrany NATO, umístěnými ve východním Středomoří, a deaktivována,“ uvedlo turecké ministerstvo obrany.
Ministerstvo ve vyjádření upřesnilo, že při incidentu nedošlo k žádným obětem ani zraněním. Dodalo, že Turecko si vyhrazuje právo reagovat na nepřátelské akce. Zároveň varovalo zúčastněné strany, aby se zdržely kroků, které by mohly konflikt na Blízkém východě eskalovat.