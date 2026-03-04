Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 4. března 2026 v 15:09
Čas čtení 0:24

Napětí na Blízkém východě: Írán odpálil balistickou raketu směrem na Turecko. Obrana ji zneškodnila ještě ve vzduchu

Napětí na Blízkém východě: Írán odpálil balistickou raketu směrem na Turecko. Obrana ji zneškodnila ještě ve vzduchu
Zdroj: TASR/AP

Podle tureckého ministerstva obrany si incident nevyžádal žádné oběti ani zranění.

Turecké ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středomoří sestřelily balistickou raketu vypálenou z území Íránu ještě předtím, než vletěla do tureckého vzdušného prostoru.

irán, vojna irán irán, výbuch Irán
Zobrazit galerii
(5)

Střela přeletěla přes vzdušné prostory Iráku a Sýrie. „Balistická raketa odpálená z Íránu... byla včas zneškodněna prostředky protivzdušné a protiraketové obrany NATO, umístěnými ve východním Středomoří, a deaktivována,“ uvedlo turecké ministerstvo obrany.

1. března 2026 v 9:10 Čas čtení 12:24 ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci

Ministerstvo ve vyjádření upřesnilo, že při incidentu nedošlo k žádným obětem ani zraněním. Dodalo, že Turecko si vyhrazuje právo reagovat na nepřátelské akce. Zároveň varovalo zúčastněné strany, aby se zdržely kroků, které by mohly konflikt na Blízkém východě eskalovat.

3. března 2026 v 15:34 Čas čtení 0:28 Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
2. března 2026 v 8:14 Čas čtení 0:48 Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Související témata:
Zahraničí Írán Zprávy ze světa
