Íránský režim tímto přímo reaguje na víkendová prohlášení evropských mocností.
Íránské ministerstvo zahraničí v úterý ostře varovalo evropské země před vojenskou podporou Izraele a Spojených států na Blízkém východě. Teherán evropským velmocím vzkázal, že jakýkoliv zásah do probíhajícího konfliktu překročí červenou linii.
Mluvčí íránské diplomacie během úterního prohlášení nešetřil tvrdými slovy. Jakoukoli pomoc nepřátelům Íránu označil za přímé vyhlášení nepřátelství: „Byl by to akt války. Jakýkoli takový akt proti Íránu by se považoval za spolupachatelství s agresory. Byl by považován za akt války proti Íránu.“
Napětí vzrostlo poté, co Francie, Německo a Spojené království v neděli deklarovaly svou připravenost jednat. Tyto země oznámily, že v případě potřeby přijmou „obranná opatření“ proti Íránu. Tímto způsobem chtějí chránit nejen své vlastní strategické zájmy, ale také bezpečnost svých spojenců v regionu Perského zálivu.