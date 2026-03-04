Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 4. března 2026 v 10:45
Čas čtení 0:35

Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí

Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
Zdroj: Pexels/Daria Shitsova/volně k užití

Britské ministerstvo vnitra objasnilo, že počet žádostí o azyl ze strany studentů a studentek ze čtyř uvedených zemí vzrostl mezi lety 2021 a 2025 o více než 470 procent.

Britská vláda v úterý oznámila, že zastaví vydávání studentských víz pro občany Afghánistánu, Kamerunu, Myanmaru a Súdánu, stejně jako pracovních víz pro Afghánce. Toto rozhodnutí je součástí zpřísnění azylové a migrační politiky země.

„Británie vždy poskytne útočiště lidem prchajícím před válkou a pronásledováním, ale náš vízový systém nesmí být zneužíván. Proto jsem přijala bezprecedentní rozhodnutí odmítnout víza těm státním příslušníkům, kteří se snaží zneužít naši velkorysost,“ uvedla ministryně vnitra Shabana Mahmood.

Ministerstvo vnitra objasnilo, že počet žádostí o azyl ze strany studentů a studentek ze čtyř uvedených zemí vzrostl mezi lety 2021 a 2025 o více než 470 procent.

Migrace se přitom stala klíčovým tématem britské politiky, přičemž pravicová strana Reform UK získává popularitu právě díky své protiimigrační rétorice, píše AFP. Britské úřady dlouhodobě zápasí s nelegálním přechodem malých člunů přes Lamanšský průliv z Francie, ale zároveň čelí tlaku na snížení počtu žadatelů o azyl, kteří přicházejí i legálními cestami.

anglicko, vlajka, veľká británia
Zdroj: Unsplash/A Perry/volně k užití
Související témata:
Zahraničí Velká Británie
Více
