Lucie Novotná
dnes 4. března 2026 v 16:36
Čas čtení 1:46

Stát pro uváznuté Čechy a Češky pronajal letadlo. Lidé za letenku zaplatí 15 tisíc korun

Tisíce Čechů a Češek uvízly v zemích Blízkého východu v důsledku konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem. Letiště v oblíbených destinacích jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech nebo Dauhá v Kataru se v sobotu uzavřela a lidé se neměli jak dostat domů.

Od víkendu probíhají jednání krizového štábu vlády, kde premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou řeší, jak dostat české občany zpět domů.

3. března 2026 v 7:52 Čas čtení 1:18 Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na síti X průběžně informuje, že do Prahy od úterního večera doletělo již několik vládních letounů s Čechy a Češkami na palubě, jeden z jordánského Ammánu, další z ománského Muscatu a také letoun CASA s českými občany repatriovanými z Izraele přes egyptský Šarm aš-Šajch. Další lety jsou podle ministerstva na cestě.

Letenka stojí 15 tisíc korun

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu oznámil, že stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku. Odletět má už ve středu v 18 hodin opět z Ammánu. Jde však o letadlo soukromé společnosti Smartwings, která dosud zpět do vlasti dopravovala jen klienty cestovních kanceláří. Nyní jsou místa na palubě nabízena všem, ale za poplatek 15 tisíc korun.

smartwings
Zdroj: Unsplash/BriYYZ/volně k užití

„Jordánsko: Možnost placeného letu se společností Smartwings z Ammánu. Datum odletu bude upřesněno. Cena letenky je 15 tisíc korun,“ stojí v informační zprávě rozeslané českým občanům v Jordánsku skrze systém Drozd.

Jak uvádějí Seznam Zprávy, MZV poté na sociálních sítích uvedlo, že letadlo odletí ve středu v 18 hodin z hlavního jordánského letiště Queen Alia International Airport. „Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou. V 16 hodin buďte na letišti, kde bude zástupce velvyslanectví,“ stálo v prohlášení. MZV ho později smazalo, podle mluvčího Adama Čörgő proto, že „informace byla cílená pro lidi v Jordánsku, kteří ji dostali prostřednictvím Drozdu.“

3. března 2026 v 15:34 Čas čtení 0:28 Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii

Někteří souhlasí, jiní kritizují

Na sociálních sítích se ihned strhla debata o ceně letenek. Na Facebooku se vyjádřila například i poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová. „Skutečně? To je vaše služba občanům ČR v případě krizové situace?“ směřovala otázku na premiéra Babiše a podotkla, že pro čtyřčlennou rodinou by taková cesta domů z dovolené, na kterou možná šetřila celý rok, vyšla na 60 tisíc korun.

V komentářích pod příspěvkem se názory různí, někteří s rozhořčením Nerudové souhlasí, jiní si myslí, že nabídka je fér a stát nemá cestu zpět svým občanům financovat. „Jednání estébáka je v souladu s jeho chamtivostí,“ zní jeden komentář. „Už delší dobu hrozil válečný konflikt, jejich blbost a nezodpovědnost, že tam letěli,“ píše jiný.

„I letadla vlastněná státem, která provozuje armáda, jsou menší, piloti musí také odpočívat a mají i jiné nasmlouvané věci, takže toto je další krok a služba navíc směrem k občanům, aby se měli jak dostat domů a vyhovělo se všem,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy mluvčí MZV.

28. února 2026 v 16:49 Čas čtení 0:22 Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
4. března 2026 v 17:03 Čas čtení 0:36 Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
