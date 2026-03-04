Tisíce Čechů a Češek uvízly v zemích Blízkého východu v důsledku konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem. Letiště v oblíbených destinacích jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech nebo Dauhá v Kataru se v sobotu uzavřela a lidé se neměli jak dostat domů.
Od víkendu probíhají jednání krizového štábu vlády, kde premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou řeší, jak dostat české občany zpět domů.
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na síti X průběžně informuje, že do Prahy od úterního večera doletělo již několik vládních letounů s Čechy a Češkami na palubě, jeden z jordánského Ammánu, další z ománského Muscatu a také letoun CASA s českými občany repatriovanými z Izraele přes egyptský Šarm aš-Šajch. Další lety jsou podle ministerstva na cestě.
Letenka stojí 15 tisíc korun
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu oznámil, že stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku. Odletět má už ve středu v 18 hodin opět z Ammánu. Jde však o letadlo soukromé společnosti Smartwings, která dosud zpět do vlasti dopravovala jen klienty cestovních kanceláří. Nyní jsou místa na palubě nabízena všem, ale za poplatek 15 tisíc korun.
„Jordánsko: Možnost placeného letu se společností Smartwings z Ammánu. Datum odletu bude upřesněno. Cena letenky je 15 tisíc korun,“ stojí v informační zprávě rozeslané českým občanům v Jordánsku skrze systém Drozd.
Jak uvádějí Seznam Zprávy, MZV poté na sociálních sítích uvedlo, že letadlo odletí ve středu v 18 hodin z hlavního jordánského letiště Queen Alia International Airport. „Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou. V 16 hodin buďte na letišti, kde bude zástupce velvyslanectví,“ stálo v prohlášení. MZV ho později smazalo, podle mluvčího Adama Čörgő proto, že „informace byla cílená pro lidi v Jordánsku, kteří ji dostali prostřednictvím Drozdu.“
Někteří souhlasí, jiní kritizují
Na sociálních sítích se ihned strhla debata o ceně letenek. Na Facebooku se vyjádřila například i poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová. „Skutečně? To je vaše služba občanům ČR v případě krizové situace?“ směřovala otázku na premiéra Babiše a podotkla, že pro čtyřčlennou rodinou by taková cesta domů z dovolené, na kterou možná šetřila celý rok, vyšla na 60 tisíc korun.
V komentářích pod příspěvkem se názory různí, někteří s rozhořčením Nerudové souhlasí, jiní si myslí, že nabídka je fér a stát nemá cestu zpět svým občanům financovat. „Jednání estébáka je v souladu s jeho chamtivostí,“ zní jeden komentář. „Už delší dobu hrozil válečný konflikt, jejich blbost a nezodpovědnost, že tam letěli,“ píše jiný.
„I letadla vlastněná státem, která provozuje armáda, jsou menší, piloti musí také odpočívat a mají i jiné nasmlouvané věci, takže toto je další krok a služba navíc směrem k občanům, aby se měli jak dostat domů a vyhovělo se všem,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy mluvčí MZV.