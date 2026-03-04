Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
dnes 4. března 2026 v 11:21
Čas čtení 2:22

„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
Zdroj: Unsplash/Wael Hneini/volně k užití

Česká turistka, která je aktuálně se svými dětmi v Dubaji, nám poskytla krátký rozhovor. Pověděla nám o současné situaci ve městě i o tom, jak s rodinou prožívala dramatické chvíle po začátku útoků a zda ví, kdy se dostanou domů.

Od soboty v oblasti Blízkého východu probíhají útoky USA a Izraele na Írán, který se brání a jeho odvetné střely dopadají na území ostatních států, jako Spojené arabské emiráty, Katar nebo Omán, kde se nacházejí tisíce Čechů a Češek.

1. března 2026 v 8:58 Čas čtení 1:23 V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze

Bylo mi naprosto příšerně, nikdy jsem tento stav nezažila. A už nikdy zažít nechci. Takhle jsem se v životě nebála. Myslela jsem, že mi vyskočí srdce z těla, jak mi bušilo. (...) Opravdu jsem se bála o náš život.

Irán Irán Irán Útoky na Irán
Zobrazit galerii
(4)

Refresher se spojil s jednou z Češek, která se právě nachází v Dubaji se svými dětmi. V krátkém rozhovoru nám popsala chvíle, kdy se v Dubaji začaly ozývat výbuchy, jaká je aktuálně situace ve městě a zda ví, kdy se bude moct s dětmi vrátit domů do Česka. 

Jak jste s dětmi prožívala chvíle, kdy byla Dubaj v sobotu zasažena?

Bylo mi naprosto příšerně, nikdy jsem tento stav nezažila. A už nikdy zažít nechci. Takhle jsem se v životě nebála. Myslela jsem, že mi vyskočí srdce z těla, jak mi bušilo.

Kde jste se nacházeli a kde jste nyní?

Byli jsme na pokoji v hotelu Atlantis The Palm. Půl hodiny po půlnoci mi začal houkat telefon s tísňovou výstrahou, ať se sbalíme a jdeme se schovat. Zůstali jsme i přesto dál na pokoji, v hotelu byl klid. Pak se situace nějak uklidnila, ale k ránu byly zase slyšet rány, stíhačky. Opravdu jsem se bála o náš život. I to, jak jsme vůbec nevěděli, co se děje, co přijde. Teď tu sedíme, původně jsme dnes měli odlétat, ale to se zrušilo. Koupili jsme si velmi drahé letenky na zítřejší ráno. Konečně nějaká naděje, odpoledne přišel email, že odlet opět zrušen. Momentálně tu slyším občas rány, stíhačky létat. Je to strašně náročné na psychiku.

Jaká je aktuálně situace a atmosféra ve městě?

Situace je lepší. Byli jsme neděli a část pondělí zavření na hotelu. V pondělí odpoledne už nás pustili na část venku, na kus pláže a jeden bazén přímo před hotelem. V tomto resortu se nachází obrovský aquapark. Ten otevřeli až dnes v úterý (rozhovor proběhl v úterý 3. března).

Ozývají se stále výbuchy? Mají lidé stále strach?

Teď momentálně slyšíme občasného rány, výbuchy a stíhačky. Lidé ale jsou venku. Ptáte se, jestli mají lidé stále strach. Věřím, že je to o člověku, já třeba osobně strach mám. Není to z důvodu, že by Dubaj nebyla bezpečné místo, to je. Vím, že zabezpečení tu je perfektní, ale spíše mám strach z té nevědomosti, z toho, že nevím, co přijde, nevíme, kdy se vrátíme domu, nevíme absolutně vůbec nic.

Máte možnost se v případě potřeby kde schovat pro větší bezpečí? Některá místa například nabízejí přesun do sklepních prostor, kde jsou matrace, jídlo a pití.

Určitě se máme kde schovat, nicméně jsme informováni zatím nebyli. Ale personál na tomto hotelu je perfektní, takže věřím, že bychom včas byli informováni.

3. března 2026 v 7:52 Čas čtení 1:18 Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma

Víte, kdy se budete moct vrátit do Česka? Máte nějaké informace od ambasády?

Žádné informace nemáme. Jsme z toho zklamaní, jak se k této věci a situaci stát staví. Asi bychom nevěděli, co dělat, nemít sociální sítě a rodinu na telefonu, která nám hlásí, co jde v televizi a kam si zavolat na repatriační lety a tak. Nikdo nám nevolal, všechno si musíme obstarat sami, zjistit čísla, čekat x minut, než to konečně někdo zvedne. Nehledě na to, že jsou ceny za hovory zpoplatněné.

Voláme neustále, abychom si zajistili rebook letu u Smartwings zpět, repatriační let, rebook letu u Emirates. Je to všechno na nás. Bohužel. Jsme přihlášení na Drozdu, také žádné informace nechodí. Je to smutné a bezmocné tahle situace.

2. března 2026 v 15:58 Čas čtení 1:55 ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak? ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
26. února 2026 v 11:33 Čas čtení 0:57 Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky Zatajené spisy v kauze Epstein? Úřady vymazaly dokumenty o Trumpovi a údajném zneužití nezletilé dívky
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Írán Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 3 hodinami
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
dnes v 09:38
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
před 2 hodinami
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
včera v 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
včera v 10:45
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
včera v 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
před 3 hodinami
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
včera v 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 3 dny
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před 3 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Lifestyle news
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
před 40 minutami
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
před hodinou
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
před 3 hodinami
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
dnes v 10:22
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
dnes v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
včera v 17:06
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
včera v 16:06
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
včera v 14:16
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
včera v 13:30
Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
včera v 12:40
Zahraničí Všechno
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
před hodinou
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
Modžtabá Chameneí je podle agentury Reuters íránským vedením považován za potenciálního nového nejvyššího duchovního vůdce.
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 3 hodinami
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
dnes v 09:38
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
Íránské revoluční gardy mají nového velitele. Je hledaný Interpolem pro protiizraelské atentáty
včera v 17:50
Íránské revoluční gardy mají nového velitele. Je hledaný Interpolem pro protiizraelské atentáty
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
před 2 dny
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Zahraničí Všechno
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
před hodinou
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
před 3 hodinami
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Česko Všechno
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
před 2 hodinami
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
dnes v 07:16
Socialistický klenot zmizí z mapy Opavy. Začíná demolice Slezanky
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do pátého roku a lživých narativů, které ji mají za úkol ospravedlnit, stále přibývá.
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
před 3 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Více
Domů
Sdílet
Diskuse