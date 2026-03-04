Česká turistka, která je aktuálně se svými dětmi v Dubaji, nám poskytla krátký rozhovor. Pověděla nám o současné situaci ve městě i o tom, jak s rodinou prožívala dramatické chvíle po začátku útoků a zda ví, kdy se dostanou domů.
Od soboty v oblasti Blízkého východu probíhají útoky USA a Izraele na Írán, který se brání a jeho odvetné střely dopadají na území ostatních států, jako Spojené arabské emiráty, Katar nebo Omán, kde se nacházejí tisíce Čechů a Češek.
Refresher se spojil s jednou z Češek, která se právě nachází v Dubaji se svými dětmi. V krátkém rozhovoru nám popsala chvíle, kdy se v Dubaji začaly ozývat výbuchy, jaká je aktuálně situace ve městě a zda ví, kdy se bude moct s dětmi vrátit domů do Česka.
Jak jste s dětmi prožívala chvíle, kdy byla Dubaj v sobotu zasažena?
Bylo mi naprosto příšerně, nikdy jsem tento stav nezažila. A už nikdy zažít nechci. Takhle jsem se v životě nebála. Myslela jsem, že mi vyskočí srdce z těla, jak mi bušilo.
Kde jste se nacházeli a kde jste nyní?
Byli jsme na pokoji v hotelu Atlantis The Palm. Půl hodiny po půlnoci mi začal houkat telefon s tísňovou výstrahou, ať se sbalíme a jdeme se schovat. Zůstali jsme i přesto dál na pokoji, v hotelu byl klid. Pak se situace nějak uklidnila, ale k ránu byly zase slyšet rány, stíhačky. Opravdu jsem se bála o náš život. I to, jak jsme vůbec nevěděli, co se děje, co přijde. Teď tu sedíme, původně jsme dnes měli odlétat, ale to se zrušilo. Koupili jsme si velmi drahé letenky na zítřejší ráno. Konečně nějaká naděje, odpoledne přišel email, že odlet opět zrušen. Momentálně tu slyším občas rány, stíhačky létat. Je to strašně náročné na psychiku.
Jaká je aktuálně situace a atmosféra ve městě?
Situace je lepší. Byli jsme neděli a část pondělí zavření na hotelu. V pondělí odpoledne už nás pustili na část venku, na kus pláže a jeden bazén přímo před hotelem. V tomto resortu se nachází obrovský aquapark. Ten otevřeli až dnes v úterý (rozhovor proběhl v úterý 3. března).
Ozývají se stále výbuchy? Mají lidé stále strach?
Teď momentálně slyšíme občasného rány, výbuchy a stíhačky. Lidé ale jsou venku. Ptáte se, jestli mají lidé stále strach. Věřím, že je to o člověku, já třeba osobně strach mám. Není to z důvodu, že by Dubaj nebyla bezpečné místo, to je. Vím, že zabezpečení tu je perfektní, ale spíše mám strach z té nevědomosti, z toho, že nevím, co přijde, nevíme, kdy se vrátíme domu, nevíme absolutně vůbec nic.
Máte možnost se v případě potřeby kde schovat pro větší bezpečí? Některá místa například nabízejí přesun do sklepních prostor, kde jsou matrace, jídlo a pití.
Určitě se máme kde schovat, nicméně jsme informováni zatím nebyli. Ale personál na tomto hotelu je perfektní, takže věřím, že bychom včas byli informováni.
Víte, kdy se budete moct vrátit do Česka? Máte nějaké informace od ambasády?
Žádné informace nemáme. Jsme z toho zklamaní, jak se k této věci a situaci stát staví. Asi bychom nevěděli, co dělat, nemít sociální sítě a rodinu na telefonu, která nám hlásí, co jde v televizi a kam si zavolat na repatriační lety a tak. Nikdo nám nevolal, všechno si musíme obstarat sami, zjistit čísla, čekat x minut, než to konečně někdo zvedne. Nehledě na to, že jsou ceny za hovory zpoplatněné.
Voláme neustále, abychom si zajistili rebook letu u Smartwings zpět, repatriační let, rebook letu u Emirates. Je to všechno na nás. Bohužel. Jsme přihlášení na Drozdu, také žádné informace nechodí. Je to smutné a bezmocné tahle situace.