Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 5. března 2026 v 7:34
Čas čtení 0:42

Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami

Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Pokud se předpověď naplní, globální teploty mohou znovu výrazně vzrůst a rok 2026 by se mohl zařadit mezi nejteplejší v historii měření.

Klimatický jev El Niño by se mohl vrátit už během tohoto roku. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) existuje padesáti až šedesátiprocentní pravděpodobnost, že se objeví mezi červencem a zářím. Pokud se tak stane, rok 2026 by mohl patřit mezi nejteplejší v historii měření, informuje portál iMeteo.

El Niño vzniká tehdy, když se povrchové vody v rovníkové části Tichého oceánu výrazně oteplí. Tento jev ovlivňuje počasí po celém světě a může způsobit extrémní jevy, například silné deště nebo sucha.

Podle meteorologa NOAA Nata Johnsona může El Niño dočasně zvýšit průměrnou globální teplotu přibližně o 0,1 až 0,2 °C. Právě proto roky s tímto jevem často patří mezi nejteplejší.

El Niño se objevuje přibližně každé dva až sedm let

Naposledy se vyskytl mezi lety 2023 a 2024, což přispělo k rekordním teplotám. Rok 2024 se stal nejteplejším rokem v historii měření, když průměrná globální teplota výrazně překonala dlouhodobý průměr.

Vědci upozorňují, že pokud se El Niño vrátí, rok 2026 nebo 2027 by mohly přinést další teplotní rekordy, protože atmosféra reaguje na tento jev s určitým zpožděním.

