Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
dnes 4. března 2026 v 12:18
Čas čtení 0:45

Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Zdroj: Policie ČR

Hrůzný násilný čin vyšetřují kriminalisté od úterních večerních hodin na Lounsku.

„Krajští kriminalisté se zabývají násilným trestným činem, při kterém došlo k vážným poraněním dítěte, která si vyžádala letecký transport do nemocnice,“ informovala Policie České republiky v příspěvku na síti X. „K činu mělo dojít včera ve večerních hodinách na Lounsku. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu,“ vysvětlili.

Podle informací CNN Prima NEWS měl muž na ubytovně v menší obci nedaleko Žatce „brutálně zmlátit malé batole“. Zatím není známo, jestli mezi mužem a dítětem byla rodinná vazba. Policie okolnosti události momentálně vyšetřuje, tudíž „nelze v tuto chvíli sdělit bližší informace,“ uvedla.

Server Novinky.cz upřesňuje, že šlo o obec Lipno nedaleko Loun. „Na místě jsme měli dvě posádky a z Prahy letěl na místo vrtulník letecké záchranné služby. Ten pak pacienta převezl do jedno z pražských center,“ citují slova mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka. Dítě má být nyní v péči nemocnice Motol.

28. února 2026 v 16:49 Čas čtení 0:22 Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
3. března 2026 v 15:34 Čas čtení 0:28 Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
3. března 2026 v 14:45 Čas čtení 1:01 VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Policie
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 3 hodinami
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
dnes v 09:38
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
před 2 hodinami
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
včera v 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
včera v 10:45
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
včera v 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
před 3 hodinami
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
včera v 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 3 dny
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před 3 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Lifestyle news
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
před 36 minutami
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
před hodinou
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
před 2 hodinami
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
dnes v 10:22
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
dnes v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
včera v 17:06
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
včera v 16:06
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
včera v 14:16
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
včera v 13:30
Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
včera v 12:40
Česko Všechno
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
Které školy v Praze a zbytku Česka byly nejžádanější v roce 2025? Podívej se na žebříček i na aktuální data, která ukazují, jak se mění zájem studentů a studentek.
Socialistický klenot zmizí z mapy Opavy. Začíná demolice Slezanky
dnes v 07:16
Socialistický klenot zmizí z mapy Opavy. Začíná demolice Slezanky
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
před 2 dny
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
před 2 dny
Vláda pro Čechy a Češky na Blízkém východě posílá armádní letadla. Míří do Egypta a Jordánu
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
včera v 13:11
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před 4 dny
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
26. 2. 2026 17:36
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
Zahraničí Všechno
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
před hodinou
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
před 3 hodinami
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do pátého roku a lživých narativů, které ji mají za úkol ospravedlnit, stále přibývá.
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
před 3 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Více
Domů
Sdílet
Diskuse