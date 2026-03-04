Hrůzný násilný čin vyšetřují kriminalisté od úterních večerních hodin na Lounsku.
„Krajští kriminalisté se zabývají násilným trestným činem, při kterém došlo k vážným poraněním dítěte, která si vyžádala letecký transport do nemocnice,“ informovala Policie České republiky v příspěvku na síti X. „K činu mělo dojít včera ve večerních hodinách na Lounsku. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu,“ vysvětlili.
Podle informací CNN Prima NEWS měl muž na ubytovně v menší obci nedaleko Žatce „brutálně zmlátit malé batole“. Zatím není známo, jestli mezi mužem a dítětem byla rodinná vazba. Policie okolnosti události momentálně vyšetřuje, tudíž „nelze v tuto chvíli sdělit bližší informace,“ uvedla.
Server Novinky.cz upřesňuje, že šlo o obec Lipno nedaleko Loun. „Na místě jsme měli dvě posádky a z Prahy letěl na místo vrtulník letecké záchranné služby. Ten pak pacienta převezl do jedno z pražských center,“ citují slova mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka. Dítě má být nyní v péči nemocnice Motol.