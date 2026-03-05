Hlavní témata
dnes 5. března 2026 v 13:58
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu

Návrat Čechů a Češek domů zajišťují cestovní kanceláře i vláda prostřednictvím repatriačních letů, situaci však komplikují problémy s dopravou a nedostatek míst v letadlech.

Od čtvrtka by měly pomoci s přepravou pasažérů z Blízkého východu obnovené lety společnosti Emirates z Dubaje do Prahy, které by mohly denně přepravit přibližně 615 lidí.

„Organizaci má na starosti náš konzulát přímo na místě, který do letadla umisťuje občany registrované v systému Drozd a na repatriačním seznamu. Prosím, nechoďte na letiště, pokud nemáte místo v letadle,“ napsal na síti X premiér Andrej Babiš.

V zemích Blízkého východu je podle informací z českého systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí) aktuálně přibližně 5800 Čechů a Češek. Návrat z násilím zasaženého regionu pro ně zajišťují cestovní kanceláře a také česká vláda, která zorganizovala několik repatriačních letů. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka ve středu uvedl, že největší problém je doprava lidí ze Spojených arabských emirátů (SAE), protože tam je Čechů nejvíce.

emirates
Zdroj: Wikimedia Commons
Související témata:
Česko Cestování & Volný čas
