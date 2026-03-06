Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Michal Drahný
dnes 6. března 2026 v 9:43
Čas čtení 0:36

Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
Zdroj: Generováno Google Gemini AI

Ohnisko žloutenky odhalili hygienici v restauraci na Praze 6. V provozovně onemocnělo devět lidí včetně majitele a hygiena se rozhodla ji prozatím uzavřít.

„Jedna restaurace a devět nemocných hepatitidou A, to je výsledek šetření hygieny v jedné z restaurací na pražském Dlabačově. Onemocněl majitel restaurace i štamgasti,“ uvedli pražští hygienici na X. „Provedli jsme zde společnou kontrolu odborníků se specializací na hygienu výživy i epidemiologii a zjistili jsme závady v osobní i provozní hygieně. Restaurace je preventivně uzavřena.“

Zatím v letošním roce eviduje Státní zdravotní ústav přes šest set nově nakažených hepatitidou typu A – 381 mužů a 262 žen – a žádné úmrtí. Odborníci přinášejí pozitivní zprávy: epidemie žloutenky typu A, se kterou se Česko potýká od roku 2024, by měla letos postupně slábnout.

1. března 2026 v 7:00 Čas čtení 5:16 Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“

Zatímco v loňském roce si nemoc vyžádala péči o 3 255 pacientů a 36 lidských životů, letošní statistiky jsou zatím výrazně příznivější – lékaři evidují pouze dvě úmrtí.

Nejvíce nakažených je podle údajů Státního zdravotního ústavu v prvních dvou měsících v Jihomoravském kraji, následuje Hlavní město Praha a třetí kraj s nejvíce nakaženými je kraj Moravskoslezský.

4. března 2026 v 10:00 Čas čtení 9:08 Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
5. března 2026 v 18:03 Čas čtení 1:42 Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
28. února 2026 v 16:49 Čas čtení 0:22 Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
7
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
včera v 07:34
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
včera v 13:58
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
7
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
včera v 13:58
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
včera v 07:34
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
7
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 3 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
1. 3. 2026 8:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Lifestyle news
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
před hodinou
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
včera v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
před 2 dny
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
před 2 dny
Česko Všechno
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
7
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Do průzkumu HealthCare Institut o nemocnicích s nejlepší péčí za uplynulý rok se zapojilo 148 nemocnic s akutními lůžky z celého Česka.
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
před 3 dny
VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
včera v 13:58
Emirates obnoví lety z Dubaje do Prahy. Do letadla se dostanou jen lidé na seznamu
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
včera v 07:34
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání
včera v 12:24
ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání
Česko Všechno
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
před hodinou
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
7
včera v 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Politika Všechno
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
před 3 dny
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před 3 dny
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
Zahraničí Všechno
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 dny
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 dny
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
před 3 dny
Íránské revoluční gardy mají nového velitele. Je hledaný Interpolem pro protiizraelské atentáty

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
včera v 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
Víte, proč váš soused platí za pojištění stejného auta výrazně méně než vy? Nejde jen o značku nebo výkon vozu. Klíčem k ceně je vaše vlastní řidičská minulost.
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Více
Domů
Sdílet
Diskuse