Ohnisko žloutenky odhalili hygienici v restauraci na Praze 6. V provozovně onemocnělo devět lidí včetně majitele a hygiena se rozhodla ji prozatím uzavřít.
„Jedna restaurace a devět nemocných hepatitidou A, to je výsledek šetření hygieny v jedné z restaurací na pražském Dlabačově. Onemocněl majitel restaurace i štamgasti,“ uvedli pražští hygienici na X. „Provedli jsme zde společnou kontrolu odborníků se specializací na hygienu výživy i epidemiologii a zjistili jsme závady v osobní i provozní hygieně. Restaurace je preventivně uzavřena.“
Zatím v letošním roce eviduje Státní zdravotní ústav přes šest set nově nakažených hepatitidou typu A – 381 mužů a 262 žen – a žádné úmrtí. Odborníci přinášejí pozitivní zprávy: epidemie žloutenky typu A, se kterou se Česko potýká od roku 2024, by měla letos postupně slábnout.
Zatímco v loňském roce si nemoc vyžádala péči o 3 255 pacientů a 36 lidských životů, letošní statistiky jsou zatím výrazně příznivější – lékaři evidují pouze dvě úmrtí.
Nejvíce nakažených je podle údajů Státního zdravotního ústavu v prvních dvou měsících v Jihomoravském kraji, následuje Hlavní město Praha a třetí kraj s nejvíce nakaženými je kraj Moravskoslezský.