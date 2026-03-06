Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 6. března 2026 v 11:23
Čas čtení 1:13

Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně

Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Zdroj: Malena Zamfirova / se svolením

Před pár týdny se na olympiádě v Miláně a Cortině umístila devátá v paralelním obřím slalomu, stejné kategorii jako Zuzana Maděrová a Ester Ledecká. Nyní se v nemocnici potýká s velmi vážnými zraněními.

Teprve 16letá Malena Zamfirova v olympijském osmifinále vypadla proti Němce Theresii Hofmeister. Minulou neděli ještě dojela třetí na Světovém poháru v polské Krynici a poté se přesunula do Špindlerova Mlýna, kde se následující víkend pojede další díl poháru.

Vrtulník ji transportoval do nemocnice

V úterý se po tréninku procházela v „takzvané bezpečné zóně, kde byli i děti a turisté“, když ji srazil lyžař, informuje Sport.cz. Informace o nehodě sdílela na Instagramu i horská služba.

V úterý „před 15. hodinou obdrželi horští záchranáři ve Špindlerově Mlýně informaci o vážné srážce lyžaře a snowboardistky na dojezdu černé sjezdovky na Pláních,“ napsali s tím, že „ihned po příjezdu horské služby na místo nehody bylo jasné, že oba pacienty je nutné urychleně transportovat na specializovaná oddělení.“

Horští záchranáři zraněné „umístili do vakuových matrací, zabezpečili jim tepelný komfort a připravili je na následný transport. Zaměstnanci Skiareálu se zatím postarali o zabezpečení prostoru pro přistání dvou vrtulníků.“

Snowboardistku se zlomeninou stehna a otřesem mozku následně transportovali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, o lyžaře s poraněním v oblasti hrudníku, zad a břicha se postarala posádka záchranné služby z Libereckého kraje.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Horská služba ČR (@horskasluzba)

Ponese lyžař vinu?

Malena je momentálně ve velmi vážném stavu a není zatím jasné, jak to ovlivní její kariéru. V pátek by měla v rakouském Štýrském Hradci podstoupit složitou operaci stabilizace kyčle. Vážnost zranění potvrdil i bulharský ministr sportu Dimitar Ilijev. „Zlomeniny jsou mimořádně vážné,“ cituje Sport jeho slova. „Její otec žádá o pomoc zkušené právníky, chtějí se domáhat svých práv. Stát samozřejmě poskytne pomoc,“ řekl Ilijev.

Nehodu vyšetřuje i policie, a to pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví. Lyžaři, který mladou nadějnou sportovkyni srazil, hrozí v případě prokázání viny až dva roky ve vězení. Objevují se i zprávy, že lyžař mohl být opilý, to se ovšem zatím nepotvrdilo.

