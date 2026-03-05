Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
včera 5. března 2026 v 12:24
Čas čtení 3:00

ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání

Jedenáctá schůze Sněmovny byla zahájena ve čtvrtek 5. března.

19:16 👉 Poslanci rozhodli. Andrej Babiš ani Tomio Okamura vydáni ke trestnímu stíhání nebudou. Nevydání premiéra a předsedy hnutí ANO odhlasovalo 104 poslanců z 186 zúčastněných. O několik minut později odhlasovali stejný výsledek i v případě předsedy Poslanecké sněmovny a lídra SPD.

16:45 👉 V sále vystoupilo dvacet poslanců a poslankyň, kteří sdíleli svůj názor na případné vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury. Opoziční politici a političky během rozpravy akcentovali fakt, že jim nepřísluší rozhodovat o vině či nevině zmíněných politiků, ale že je k udržení demokracie nezbytné lidem ukázat, že politici nejsou nedotknutelní. Poslanci vládních stran a hnutí naopak poukázali na chyby justice v kauze Čapí hnízdo a upozornili na to, že jde o případ, který se řeší přes 10 let. V rozpravě promluvil i bratr předsedy Poslanecké sněmovny Hayato Okamura. Ten vyzval k tomu, aby politici a političky hlasovali dle svého nejlepšího svědomí.

14:08 👉 Zástupci politických klubů STAN, TOP 09 a Pirátů v rámci rozpravy uvedli, že budou hlasovat o vydání Andreje Babiše i Tomia Okamury. „Já nechci žít v zemi, kde se politická imunita používá jako záchranné lano pro předsedu vlády a jeho politický slepenec,“ prohlásila Julie Smejkalova (STAN), která se ujala slova.

13:42 👉 Pokračuje rozprava. Zahájit ji měl Matěj Ondřej Havel z TOP 09, nebyl však přítomný v sále a slovo tak dostal Zdeněk Hřib. „My si tady nemáme hrát na soudce,“ zahájil svou řeč. V proslovu nařkl Helenu Válkovou (ANO) z toho, že by jako bývalá ministryně spravedlnosti neměla zpochybňovat nezávislost justice. Ta v reakci sál opustila a vrátila se až po skončení jeho proslovu. Poté se o slovo přihlásila Válková a uvedla, že justici nezpochybňuje, ale připouští, že v ní mohou pracovat lidé, kteří by mohli její nezávislost ohrozit. 

12:38 👉  Poslanecká sněmovna přistoupila k zahájení harmonogramu schůze. Jako první je projednávána žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Andreje Babiše. Na zahájení promluvila předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková. V rámci všeobecné rozpravy následně pronesou své proslovy i politici a političky bez přednostního práva.

12:24 👉 Hned dva vrcholní čeští politici čelí možnému zahájení trestního stíhání. Vzhledem k poslanecké imunitě však o jejich vydání musí rozhodnout současní poslanci a poslankyně. Představitelé Pirátů uvedli, že nabídnou tajnou volbu, aby umožnili poslancům a poslankyním vládnoucí koalice hlasovat bez případných postihů. Ještě před zahájením samotné schůze v Poslanecké sněmovně vystoupili politici a političky s přednostním právem.

Události sledujeme přímo na místě v Poslanecké sněmovně a do článku budeme přidávat veškeré zásadní informace.  
sněmovna, hlasování
Zdroj: REFRESHER/Anna-Marie Vondráková

12:24 👉 Jako první se slova ujal premiér Andrej Babiš (ANO).
„Dnešek je velkým dnem polistopadového kartelu,“ prohlásil. Kauzu a své trestní stíhání opakovaně označil za politický boj. „Babiš nekrade, Babiš se jen nenechal zkorumpovat,“ dodal.

👉  Hned po něm se za pult postavil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ten také vyzval poslance, aby jej nevydali. Uvedl, že by jeho případné stíhání mohlo rozptýlit jeho i média od práce. Následně od programu schůze odbočil k vyčíslení změn, které v politice nová vládnoucí koalice plánuje.

👉 Za opozici vystoupil první Zdeněk Hřib, předseda Pirátů.
„Přestaňte se schovávat za papalášskou imunitu, přestaňte fňukat a postavte se k tomu jako chlap,“ vzkázal premiérovi. I Tomia Okamuru vyzval k tomu, ať se postaví justici a prokáže svou nevinu u soudu.

Přítomným poslancům z hnutí ANO následně odcitoval morální kodex politického uskupení, ve kterém ANO uvádí, že: „V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě nebude Reprezentant využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání“.

Hřib také přítomným poslancům a poslankyním vládních uskupení nabídl, že bude usilovat o uskutečnění tajné volby. Tedy že by politici a političky mohli o případném vydání hlasovat anonymně. „Ať můžete hlasovat podle svého nejlepšího svědomí,“ podotkl Hřib.

👉 V atriu Poslanecké sněmovny následně proběhla i tisková konference hnutí STAN. Jeho předseda Vít Rakušan označil snahu politiků vyhnout se stíhání za „populismus a pokrytectví“ a potvrdil, že všichni politici a političky Starostů a nezávislých budou hlasovat pro. „My netvrdíme, že jsou vinni, my věříme systému,“ pronesl poté Rakušan na plénu.

Zároveň uvedl, že on si nemyslí, že mu přísluší rozhodnout o tom, zda Okamura a Babiš spáchali trestní čin, ale že by měli své činy obhájit před soudem.

🖊️ Kontext

Vládní uskupení ANO, SPD a Motoristů sobě mají v Poslanecké sněmovně celkem 108 hlasů. Doporučení mandátového a imunitního výboru je v obou případech nevydávat.

Opoziční poslanci a poslankyně ve svých prohlášeních uvádějí, že nechtějí rozhodovat o vině či nevině, ale chtějí, aby „politici a političky nebyli nadřazeni ostatním občanům“.

Premiér Babiš čelí případnému stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, předseda Sněmovny Tomio Okamura zase kvůli předvolebním plakátům SPD.

