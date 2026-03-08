Václav Moravec po více než 21 letech končí v České televizi. Oznámil to na konci dnešních Otázek.
Moderátor nejsledovanějšího debatního pořadu v České republice, vysokoškolský pedagog a mediální vědec Václav Moravec po více než dvou dekádách končí v České Televizi. Oznámil to v dnešním díle Otázek Václava Moravce. Jako důvod uvedl, že již nemůže garantovat nezávislost redakce a kritickou reflexi událostí. Stalo se tak po dnešní účasti šéfa SPD Tomia Okamury v pořadu.
Náš čas se naplnil, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než jednadvaceti letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize.
Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činily z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.
Děkuji vám všem divačkám a divákům za jednadvacetiletou přízeň, České televizi pak za skvělou příležitost.
Děkuju všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali Otázky. Přeji hezký zbytek neděle, a někdy příště na shledanou.
Tlak Tomia Okamury?
Tomio Okamura (SPD) do pořadu přišel po devíti letech. Právě jeho působení v pořadu mohlo být kamenem úrazu. Okamura totiž ve veřejném prostoru opakovaně uváděl, že je z účasti v pořadu systematicky vyřazován, což Moravec odmítal.
Moravec se odkazoval na redakční autonomii a uvedl také, že Okamura se kvůli své nedostatečné účasti v pořadu měl obracet na Radu ČT, píše iDNES.
Jak připomínají Novinky, skladbu hostů mělo na starost dramaturgické vedení pořadu, přičemž hlavní dramaturgyně Hana Andělová, která na pořadu pracovala zhruba patnáct let, byla nedávno odvolána. Moravec to pro FORUM24 označil za „hanebné řešení v bolševickém duchu“.