Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Valentina Mihely
dnes 8. března 2026 v 14:58
Čas čtení 1:06

AKTUÁLNĚ: Václav Moravec po více než 21 letech končí v ČT. Nemůže prý již garantovat nezávislost redakční práce

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNĚ: Václav Moravec po více než 21 letech končí v ČT. Nemůže prý již garantovat nezávislost redakční práce
Zdroj: Česká televize/propagační materiál

Václav Moravec po více než 21 letech končí v České televizi. Oznámil to na konci dnešních Otázek.

Moderátor nejsledovanějšího debatního pořadu v České republice, vysokoškolský pedagog a mediální vědec Václav Moravec po více než dvou dekádách končí v České Televizi. Oznámil to v dnešním díle Otázek Václava Moravce. Jako důvod uvedl, že již nemůže garantovat nezávislost redakce a kritickou reflexi událostí. Stalo se tak po dnešní účasti šéfa SPD Tomia Okamury v pořadu. 

Náš čas se naplnil, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než jednadvaceti letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize.

Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činily z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.

Děkuji vám všem divačkám a divákům za jednadvacetiletou přízeň, České televizi pak za skvělou příležitost.

Děkuju všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali Otázky. Přeji hezký zbytek neděle, a někdy příště na shledanou.

Tlak Tomia Okamury?

Tomio Okamura (SPD) do pořadu přišel po devíti letech. Právě jeho působení v pořadu mohlo být kamenem úrazu. Okamura totiž ve veřejném prostoru opakovaně uváděl, že je z účasti v pořadu systematicky vyřazován, což Moravec odmítal. 

Moravec se odkazoval na redakční autonomii a uvedl také, že Okamura se kvůli své nedostatečné účasti v pořadu měl obracet na Radu ČT, píše iDNES

Jak připomínají Novinky, skladbu hostů mělo na starost dramaturgické vedení pořadu, přičemž hlavní dramaturgyně Hana Andělová, která na pořadu pracovala zhruba patnáct let, byla nedávno odvolána. Moravec to pro FORUM24 označil za „hanebné řešení v bolševickém duchu“.

6. března 2026 v 11:23 Čas čtení 1:13 Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
8. března 2026 v 8:11 Čas čtení 1:40 „Pay gap“ je v Česku druhý nejhorší z EU. Větší rozdíly mezi platy mužů a žen už jsou jen v Estonsku „Pay gap“ je v Česku druhý nejhorší z EU. Větší rozdíly mezi platy mužů a žen už jsou jen v Estonsku
4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko SPD Tomio Okamura Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
dnes v 09:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
14
před 3 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 08:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
3
před 2 dny
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
před 2 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
2
dnes v 09:29
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
14
před 3 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 08:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
včera v 16:01
„Dnes bude Írán zasažen velmi tvrdě!“ varuje Trump. Írán slibuje ráznou odpověď
„Dnes bude Írán zasažen velmi tvrdě!“ varuje Trump. Írán slibuje ráznou odpověď
před 2 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
14
před 3 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
3. 3. 2026 15:34
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
2. 3. 2026 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 2 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
2
před 2 dny
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Lifestyle news
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
před 3 hodinami
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
dnes v 11:11
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
dnes v 08:33
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
včera v 15:48
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
včera v 13:33
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
včera v 11:39
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
včera v 07:39
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
před 2 dny
Česko Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před 2 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Před pár týdny se na olympiádě v Miláně a Cortině umístila devátá v paralelním obřím slalomu, stejné kategorii jako Zuzana Maděrová a Ester Ledecká. Nyní se v nemocnici potýká s velmi vážnými zraněními.
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
před 2 dny
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
14
před 3 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
dnes v 08:33
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
před 2 dny
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání
před 3 dny
ZÁZNAM: Poslanecká sněmovna nevydá Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
dnes v 08:11
„Pay gap“ je v Česku druhý nejhorší z EU. Větší rozdíly mezi platy mužů a žen už jsou jen v Estonsku
Politika Všechno
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
2
před 2 dny
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Zahraničí Všechno
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
dnes v 12:08
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
dnes v 10:03
VIDEO: Spojené státy a Izrael zaútočily na ropná zařízení v Íránu. V Teheránu a okolí poškodily pět zařízení
včera v 16:01
„Dnes bude Írán zasažen velmi tvrdě!“ varuje Trump. Írán slibuje ráznou odpověď

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
před 2 dny
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Psí útulek Bouchalka v Buštěhradě na Kladensku čelí závažným obviněním a nyní ho prověřuje policie.
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
před 3 dny
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Více
Domů
Sdílet
Diskuse