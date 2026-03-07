Tento krok přichází poté, co britskou základnu Akrotiri zasáhl íránský dron a několik evropských zemí oznámilo zvýšení vojenské přítomnosti v regionu.
Turecko, ve snaze pomoci zajistit bezpečnost v okupované části Kypru, tzv. Severokyperské turecké republice, zvažuje vyslat na ostrov své stíhačky F-16. Britskou základnu Akrotiri na Kypru v pondělí zasáhl íránský dron Šáhid a způsobil na ní „menší materiální škody“. Francie, Spojené království a Řecko v reakci oznámily posílení své vojenské přítomnosti na ostrově a v jeho okolí.
„Mezi zvažovanými možnostmi je i nasazení letadel F-16 na ostrov,“ uvedl anonymní zdroj pro agenturu AFP s tím, že cílem takového kroku by bylo zajištění bezpečnosti Severokyperské turecké republiky.
Ostrov Kypr, obývaný Řeky a Turky, je rozdělený od roku 1974, kdy na něm došlo k vojenskému převratu, který podporovala tehdejší řecká vojenská junta. Cílem bylo připojit Kypr k Řecku. Turecko reagovalo invazí, jejímž deklarovaným záměrem bylo ochránit místní turecké obyvatelstvo. O devět let později vyhlásila nezávislost Severokyperská turecká republika. Dodnes ji uznává pouze Turecko.