MAPA: V Česku udeří silný vítr. Kde hrozí nebezpečí a na co si dát pozor?

Meteorologové varují před silným větrem.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silným větrem pro východní polovinu Česka. Nárazy mohou dosáhnout až 70 kilometrů v hodině, v horských oblastech až 90 kilometrů v hodině. Výstraha platí do sobotních 18:00, večer by měl vítr výrazně zeslabit.
Výstraha se týká východní části Vysočiny, Královéhradeckého a Pardubického kraje a celého Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a větší části Moravskoslezského kraje.
Silný vítr může způsobit popadané větve a stromy, komplikace v dopravě nebo poškození střech a dalších konstrukcí. „Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty,“ varuje ČHMÚ.
Při pohybu venku dávej pozor zejména v lesích a parcích, kde hrozí pád větví. Řidiči a řidičky by měli počítat s možnými komplikacemi na silnicích.