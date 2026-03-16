Pětiletá Miunka bojuje od narození s těžkými zdravotními problémy. Její maminka Aneta se obrací na veřejnost s prosbou o podporu.
Mia se narodila s rozštěpem měkkého patra a vadou srdce. Záhy přibyla delece čtvrtého chromozomu, která s sebou přinesla lehkou mentální retardaci, ADHD, autismus, opožděný vývoj, dysfázii nebo hypotonii. Mia se učila chodit až ve dvou letech, stále nemluví, nezvládne sama vstát ze země a je odkázána na pleny.
V listopadu 2023 přišla další rána. To, co vypadalo jako obyčejná viróza, se proměnilo v hematoonkologické onemocnění provázené těžkou anémií a opakovanými hospitalizacemi. Léky, které musí Mia užívat, mají závažné vedlejší účinky, jako jsou bolesti břicha, průjmy a zvracení. K tomu všemu lékaři zjistili těžkou refluxní ezofagitidu a nyní pátrají po dalších možných potížích se střevy.
„Každý příspěvek, každý sdílený příběh, každé dobré slovo znamená pro Miu naději a šanci na lepší život. Pomozte nám společně jí usnadnit cestu, kterou život přinesl,“ píše Miunčina maminka Aneta.
Peníze ze sbírky půjdou na ergoterapii, fyzioterapii, rehabilitační pomůcky, léky a dopravu za léčbou. Přispět můžeš na platformě Donio.cz.