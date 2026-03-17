Česká televize našla náhradu za Moravce. Nedělní rozhovory povede Martin Řezníček

Václav Moravec skončil a Česká televize již má náhradu. Tento týden povede v nedělní poledne politickou debatu Martin Řezníček.
„Jediné, co mohu říct, je to, že je možné, že tuto neděli budu vskutku moderovat já. Nic víc,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství Martin Řezníček serveru Seznam Zprávy. Pořad se podle informací z vnitřku redakce České televize bude zabývat válkou v Íránu a o moderátorovi se rozhodlo v pondělí 16. 3. na poradě.
Další pokračování nedělní politické debaty je nejisté, Česká televize ale nemá v plánu nechat v tom Martina Řezníčka samotného. Pořad by měl být moderován v tandemu s ženskou moderátorkou, případně by on nebo vybraná moderátorka mohli být doplněni o experta na právě probírané téma.
Právě po střídání moderátorů volal člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý již od roku 2020. „Líbilo by se mi, kdyby se střídali moderátoři, aby nevznikal kult osobnosti,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News a dodal, že mu nevyhovuje ten styl a že nemá rád „štěkání“ v rozhovorech.
Moderátorkou, kterou Česká televize údajně oslovila, by měla být Barbora Maxová z pořadu Zóna ČT24. Takový koncept by měl v tomto vysílacím čase pokračovat až do léta, kdy má vzniknout zcela nový pořad.