Michal Drahný
dnes 17. března 2026 v 18:16
Čas čtení 0:42

Česká televize našla náhradu za Moravce. Nedělní rozhovory povede Martin Řezníček

Zdroj: Česká televize

Václav Moravec skončil a Česká televize již má náhradu. Tento týden povede v nedělní poledne politickou debatu Martin Řezníček.

„Jediné, co mohu říct, je to, že je možné, že tuto neděli budu vskutku moderovat já. Nic víc,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství Martin Řezníček serveru Seznam Zprávy. Pořad se podle informací z vnitřku redakce České televize bude zabývat válkou v Íránu a o moderátorovi se rozhodlo v pondělí 16. 3. na poradě.

Další pokračování nedělní politické debaty je nejisté, Česká televize ale nemá v plánu nechat v tom Martina Řezníčka samotného. Pořad by měl být moderován v tandemu s ženskou moderátorkou, případně by on nebo vybraná moderátorka mohli být doplněni o experta na právě probírané téma.

Právě po střídání moderátorů volal člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý již od roku 2020. „Líbilo by se mi, kdyby se střídali moderátoři, aby nevznikal kult osobnosti,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News a dodal, že mu nevyhovuje ten styl a že nemá rád „štěkání“ v rozhovorech.

Moderátorkou, kterou Česká televize údajně oslovila, by měla být Barbora Maxová z pořadu Zóna ČT24. Takový koncept by měl v tomto vysílacím čase pokračovat až do léta, kdy má vzniknout zcela nový pořad.

16. března 2026 v 16:52 Čas čtení 0:39 „Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné „Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
15. března 2026 v 13:48 Čas čtení 1:06 PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
15. března 2026 v 14:52 Čas čtení 0:52 PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 13:16
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
dnes v 18:16
Česká televize našla náhradu za Moravce. Nedělní rozhovory povede Martin Řezníček
Česká televize našla náhradu za Moravce. Nedělní rozhovory povede Martin Řezníček
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
12. 3. 2026 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
1
včera v 16:52
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
dnes v 13:16
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
12. 3. 2026 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
12. 3. 2026 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
před 2 dny
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
1
včera v 16:52
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
