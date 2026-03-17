TASR
dnes 17. března 2026 v 15:50
Čas čtení 1:17

Na protest proti zásahu v Íránu odstoupil šéf amerického protiteroristického centra

Ředitel amerického Národního protiteroristického centra Joe Kent v úterý oznámil odstoupení z funkce. Jako důvod uvedl svůj nesouhlas s vojenským zásahem USA proti Íránu. Úkolem agentury je analyzovat a vyhledávat teroristické hrozby.

Íránská islámská republika podle Kentových slov „nepředstavovala bezprostřední hrozbu“ pro Spojené státy, jak tvrdil prezident Donald Trump. Informuje o tom TASR s odvoláním na zprávu agentury AP.

Republikánský prezident USA a izraelští představitelé odůvodňovali nutnost vojenského zásahu proti Íránu bezprostředními hrozbami pro regionální a globální bezpečnost, přičemž hlavním argumentem byla údajná snaha Íránu získat jaderné zbraně.

„S čistým svědomím nemohu podpořit probíhající válku v Íránu. Írán nepředstavoval pro naši zemi žádnou bezprostřední hrozbu a je zřejmé, že jsme tuto válku zahájili pod tlakem Izraele a jeho vlivného amerického lobbingu,“ napsal Kent v dopise adresovaném Trumpovi.
Americký prezident podle něj podlehl lživé a dezinformační kampani vysoce postavených izraelských představitelů a vlivných členů amerických médií, která „zasela válečnou rétoriku s cílem podnítit válku s Íránem“. Tato kampaň ho údajně měla přesvědčit, že pokud USA zaútočí hned, čeká je rychlé vítězství.

10. března 2026 v 13:00 Čas čtení 2:58 KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme

„Byla to lež a jde o stejnou taktiku, kterou Izraelci použili, aby nás vtáhli do katastrofální války v Iráku, která stála naši zemi životy tisíců našich nejlepších mužů a žen. Tuto chybu nesmíme zopakovat,“ zdůraznil.

Trump
Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson

Šéfa Bílého domu zároveň vyzval k „odvážným krokům“ . „Můžete změnit kurz a vytyčit pro naši zemi novou cestu, nebo dovolit, abychom se dále propadali do úpadku a chaosu. Karty máte ve svých rukou,“ dodal.

Kenta do funkce ředitele NCTC nominoval Trump v únoru 2025, měsíc poté, co sám nastoupil do prezidentského úřadu. Senát USA ho v této funkci potvrdil v červenci téhož roku.

Proti jeho jmenování se tehdy ostře postavili demokraté, kteří poukazovali na jeho vazby na krajní pravici a konspirační teorie. Republikáni naopak obhajovali jeho schopnosti v oblasti boje proti terorismu a vyzdvihovali jeho vojenské a zpravodajské zkušenosti.

7. března 2026 v 16:54 Čas čtení 0:33 Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova
15. března 2026 v 13:48 Čas čtení 1:06 PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
10. března 2026 v 11:19 Čas čtení 0:33 U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
